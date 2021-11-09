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    • 09.11.2021 22:40
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    • 09.11.2021 22:55
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    Son dakika: Malatya’da çöken binanın alt katında tadilat yaptıran tavukçu gözaltına alındı!

    Malatya’da çöken 2 katlı binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen işyeri sahibi H.D., taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı. Çökmenin kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor. İşte haberin tüm detayları...

    Çöken binada tadilat yaptıran şahıs gözaltında!

    Malatya'da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina saat 16.50'de çöktü.

    Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



    KESİLEN KOLON NEDENİYLE...
    İlk belirlemelere göre binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.'nin yandaki boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor.



    TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
    Enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi H.D.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.



        Fotoğrafta: Çöken binanın alt katında bulunan tavukçu




        "TAVUKÇU 'GÜÇLENDİRME YAPIYORUZ' DEDİ"
        Malatya'da yıkılan binadan kendi imkanlarıyla çıkan Şemsettin Bozdemir A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Bozdemir'in açıklamalarından satır başları;

        Bu kahve akrabalarımız kahvesi. Genelde biz de gidiyoruz. Oturduğumuzdan 3 dakika sonra bina çöktü. Ben arkadaki duvarın dibine kaçtım. Ters tavanlar falan döküldü. Duvarda bir patlak oldu oradan kendi imkanlarımla çatıya çıktım. Eczanelerin üstüne geçtim.

        Kıraathanede 15-20 kişi vardı. 3'ü benim akrabamdı. Bina çok eski. Alt katta tadilat yapılıyordu. 15-20 gündür tavukçuda tadilat vardı. Biz kendisini uyardık ama güçlendirme yaptıklarını söyledi.
            Tarihin önündeki engeller kalkıyor
            Haberler Güncel Son dakika: Malatya’da çöken binanın alt katında tadilat yaptıran tavukçu gözaltına alındı!
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