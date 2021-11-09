Son dakika: Malatya’da çöken binanın alt katında tadilat yaptıran tavukçu gözaltına alındı!

İşte Bozdemir'in açıklamalarından satır başları;

Bu kahve akrabalarımız kahvesi. Genelde biz de gidiyoruz. Oturduğumuzdan 3 dakika sonra bina çöktü. Ben arkadaki duvarın dibine kaçtım. Ters tavanlar falan döküldü. Duvarda bir patlak oldu oradan kendi imkanlarımla çatıya çıktım. Eczanelerin üstüne geçtim.



Kıraathanede 15-20 kişi vardı. 3'ü benim akrabamdı. Bina çok eski. Alt katta tadilat yapılıyordu. 15-20 gündür tavukçuda tadilat vardı. Biz kendisini uyardık ama güçlendirme yaptıklarını söyledi.