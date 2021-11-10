10 Kasım mesajları, sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Whatsapp, SMS, Instagram en anlamlı ve duygusal mesajlar sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
EN ANLAMLI VE DUYGUSAL 10 KASIM MESAJLARI!
Aramızdan ayrılışının 81 yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Daima bizimlesin atam.
Öldüğüm zaman atama en yakın yere gömsünler.Seni Rahmetle Anıyorum Atam.
10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk`ün huzurunda.
Gideli 81 yıl oldu Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.
10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk"sün…
Her fani gibi 81 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır"
Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.