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    • 10.11.2021 07:33
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    10 Kasım mesajları, sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Whatsapp, SMS, Instagram en anlamlı ve duygusal mesajlar!

    Sabah saatlerinden bu yana 10 Kasım mesajları, sözleri en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Bugün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü her sene olduğu gibi yine törenler düzenlenerek saygıyla anılacak. Sevdiklerine göndermek, sosyal medya hesaplarından paylaş isteyenler için 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Whatsapp, SMS için en anlamlı ve duygusal mesajlar haberimizde yer alıyor. 10 Kasım mesajlarını paylaşarak Mustafa Kemal Atatürk için hissettiğiniz duygularınızı da duyurabilir bugünün önemini vurgulayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    10 Kasım mesajları, sözleri!

    10 Kasım mesajları, sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Whatsapp, SMS, Instagram en anlamlı ve duygusal mesajlar sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    EN ANLAMLI VE DUYGUSAL 10 KASIM MESAJLARI!

    Aramızdan ayrılışının 81 yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Daima bizimlesin atam.

    Öldüğüm zaman atama en yakın yere gömsünler.Seni Rahmetle Anıyorum Atam.

    10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk`ün huzurunda.

    Gideli 81 yıl oldu Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.

    10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk"sün…

    Her fani gibi 81 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır"

    Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

        "10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

        "Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

        "Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

        "Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

        "Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

        "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

        "Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

        "Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

        "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

        10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

        Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

        Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.
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