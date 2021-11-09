10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar ve işyerleri açık mı? Bankalar, noterler, belediye, kaymakamlık…

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar ve işyerleri açık mı? Bankalar, noterler, belediye, kaymakamlıklar açık mı yoksa kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü bugün saygıyla anılacak ve vatandaşlar da bugün yani 10 Kasım'da işyerlerinin, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır.
Resmi tatil günleri aşağıdaki gibidir;
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.
10 KASIM İŞYERLERİ AÇIK OLACAK MI?
Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle tüm işyerleri kurum ve kuruluşlar bu tarihte açık olacak.