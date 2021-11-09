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    • 10.11.2021 07:11
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    10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar ve işyerleri açık mı? Bankalar, noterler, belediye, kaymakamlık…

    Sabah ilk saatlerinden itibaren tüm illerden yüzbinlerce vatandaş 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar ve işyerleri açık mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. senesinde Türk milleti tarafından her sene olduğu gibi bugün de anılacak ve bayraklar yarıya inecek. Resmi tatilleri yakından takip eden öğrenciler ve çalışanlar ise 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığını merak eder oldu. Peki bankalar, noterler, belediye, kaymakamlık bugün hizmet veriyor mu?

    takvim.com.tr
    10 Kasım resmi tatil mi?

    10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar ve işyerleri açık mı? Bankalar, noterler, belediye, kaymakamlıklar açık mı yoksa kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü bugün saygıyla anılacak ve vatandaşlar da bugün yani 10 Kasım'da işyerlerinin, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...

    10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

    10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır.

    Resmi tatil günleri aşağıdaki gibidir;

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi

    Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

    10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

    10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.

    10 KASIM İŞYERLERİ AÇIK OLACAK MI?

    Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle tüm işyerleri kurum ve kuruluşlar bu tarihte açık olacak.

        EN GÜZEL VE ANLAMLI 10 KASIM ŞİİRLERİ

        Atatürk

        Düşmanların elinden,
        Sen kurtardın vatanı.
        En yükseklere diktin,
        Şanlı Türk bayrağını.

        Adını ve şanını,
        Bütün dünya biliyor.
        Masum olan milletler,
        Hep izinden gidiyor.

        Sen, Türk için her zaman,
        En büyük kahramansın.
        Damarlarımızda akan,
        Eşsiz, asil bir kansın.

        Birkan Soylu

        KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

        Yan yana iki çocuk görsem
        İşte Atatürk diyorum
        Özgürlüğün toprağı uyanıyor
        İçin için seviniyorum.

        Koşuşan iki öğrenci görsem
        İçimin güneşi ısınıyor
        Yürüyen bir bakış gibi
        Mustafa Kemal geliyor.

        Kol kola iki işçi görsem
        Ekmeğim çoğalıyor birden
        Bir ışık düşüyor ortalığa
        İşte Atatürk diyorum.

        İşte Atatürk diyorum
        İlk kuruluş öncüleri
        Bir gül çağrısında hepsi
        Bize uzanmış elleri.

        Mehmet KIYAT
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        Haberler Güncel 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar ve işyerleri açık mı? Bankalar, noterler, belediye, kaymakamlık…
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