10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar ve işyerleri açık mı? Bankalar, noterler, belediye, kaymakamlık…

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar ve işyerleri açık mı? Bankalar, noterler, belediye, kaymakamlıklar açık mı yoksa kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü bugün saygıyla anılacak ve vatandaşlar da bugün yani 10 Kasım'da işyerlerinin, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır.