CHP'li Mansur Yavaş’ın magandalarının soru soran gazeteciyi yumrukladığı anlar kamerada

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumalarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitre bebek vurgununa ilişkin soru soran Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ı yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı.
MANSUR YAVAŞ'IN KORUMALARI SORU SORAN MUHABİRİ YUMRUKLADI
Sabah'ın ulaştığı görüntülerde Mansur Yavaş'ın korumalarının soru sormak isteyen muhabir İsmail Çanak'ı defalarca yumrukladığı, Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nden çıkardığı açıkça görülüyor.
Görüntülerde, polislerin, İsmail Çanak'ı korumaya aldığı görülüyor.
YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklanmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi.