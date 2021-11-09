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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

    9 KASIM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    BAŞARI ORTAK SORUMLULUĞA BAĞLI
    Tabloya ilişkin uyarı yapan Bakan Koca mesajında, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." ifadelerini kullandı.

    8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Tarihin önündeki engeller kalkıyor
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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