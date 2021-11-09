Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.



9 KASIM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

BAŞARI ORTAK SORUMLULUĞA BAĞLI

Tabloya ilişkin uyarı yapan Bakan Koca mesajında, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." ifadelerini kullandı.

8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU