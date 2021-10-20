Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan Güneştekin'e sert tepki: Utanç fotoğrafları hafızadan silinmez



SOSYETEYE YENİ GİRMİŞ KÖYLÜ GÜZELİ

Güneştekin bugüne dek sürdürdüğü çizgisi ile hep 'Sosyeteye yeni girmiş köylü güzeli' rolüyle şirinlikler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Balon bir şişirme ve PR lobisi ile kimlik sergilemeye çalışan ancak özünde milyonlarca para için bu tutumu sergileyen Güneştekin'in 'Maske ve Tokat' eserini kim yapacak diyordum ki, Gülten Kaya müthiş bir bakış açısıyla bunu gerçekleştirdi...



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