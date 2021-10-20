Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan Güneştekin'e sert tepki: Utanç fotoğrafları hafızadan silinmez

HDP'li sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisinin açılışına terörün siyasi ayağı HDPKK'lı siyasetçiler, CHP'liler, yıllar önce Ahmet Kaya'yı köşelerinden linç eden gazeteciler Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök de katılmıştı.
Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın gösterdiği tepkiyi köşesine taşıyarak, "Güneştekin'in anadili, Kürt meselesi ve göndermeleri ile açtığı sergi ile özdeşleşen bir duruşu olsa yemiş gibi yapacağız ama nerede..." ifadelerini kullandı.
İşte Karahan'ın bugünkü yazısı;
Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'ın tarihi Keçi Burcu'nda açtığı 'Hafıza Odası' sergisi üzerine Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya öyle bir yorumda bulundu ki taşı tam gediğine koydu.