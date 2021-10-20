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    • 20.10.2021 07:19
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    Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan Güneştekin'e sert tepki: Utanç fotoğrafları hafızadan silinmez

    HDP'li sanatçı Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisinin açılışına terörün siyasi ayağı HDPKK'lı siyasetçiler, CHP'liler, yıllar önce Ahmet Kaya'yı köşelerinden linç eden gazeteciler Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök de katılmıştı. Kaya'nın eşi Gülten Kaya, Güneştekin'e Altaylı ve Özkök'ün attığı manşetleri hatırlatarak, "Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi.

    ‘Utanç fotoğrafları hafızadan silinmez’

    HDP'li sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisinin açılışına terörün siyasi ayağı HDPKK'lı siyasetçiler, CHP'liler, yıllar önce Ahmet Kaya'yı köşelerinden linç eden gazeteciler Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök de katılmıştı.

    Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın gösterdiği tepkiyi köşesine taşıyarak, "Güneştekin'in anadili, Kürt meselesi ve göndermeleri ile açtığı sergi ile özdeşleşen bir duruşu olsa yemiş gibi yapacağız ama nerede..." ifadelerini kullandı.


    İşte Karahan'ın bugünkü yazısı;

    Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'ın tarihi Keçi Burcu'nda açtığı 'Hafıza Odası' sergisi üzerine Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya öyle bir yorumda bulundu ki taşı tam gediğine koydu.

        Kaya, Güneştekin'in sergide Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı ile olan fotoğraflarıyla birlikte geçmişte Ahmet Kaya ile ilgili yaptıkları 'Vay Şerefsiz' ve 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı gazete kupürlerini paylaştı.


        HAFIZA SİLİNMEZ
        Ardından da "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi. Güneştekin'in anadili, Kürt meselesi ve göndermeleri ile açtığı sergi ile özdeşleşen bir duruşu olsa yemiş gibi yapacağız ama nerede...


        SOSYETEYE YENİ GİRMİŞ KÖYLÜ GÜZELİ
        Güneştekin bugüne dek sürdürdüğü çizgisi ile hep 'Sosyeteye yeni girmiş köylü güzeli' rolüyle şirinlikler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Balon bir şişirme ve PR lobisi ile kimlik sergilemeye çalışan ancak özünde milyonlarca para için bu tutumu sergileyen Güneştekin'in 'Maske ve Tokat' eserini kim yapacak diyordum ki, Gülten Kaya müthiş bir bakış açısıyla bunu gerçekleştirdi...


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        Haberler Güncel Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan Güneştekin'e sert tepki: Utanç fotoğrafları hafızadan silinmez
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