10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Çarşamba günü otobüsler bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...

10 Kasım otobüsler bedava mı 2021? 10 Kasım Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi olacak? 10 Kasım Atatür'ü Anma Günü'nde vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz mi, bedava mı olacağını merak ediyor. 81 ilde milyonlarca kişi konuya ilişkin açıklama olup olmadığını araştırıyor. Ankara için 10 Kasım nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar duyuruldu. Peki diğer illerde durum ne? İşte Metro, metrobüs, marmaray, vapur gibi toplu taşımaların 10 Kasım'daki durumu hakkında açıklama...
10 KASIM OTOBÜSLER BEDAVA MI 2021?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla 10 Kasım'da toplu taşımalar (Metro, metrobüs, marmaray, vapur) ücretsiz olmayacaktır.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasımda tüm öğrenciler tam gün eğitim görecek. 81 il genelinde 10 Kasım ile ilgili bir tatil söz konusu değildir. Bu tarihte eczane ve hastaneler, noterler, kaymakamlık ve belediyeler, bankalar ve diğer tüm işyeri normal çalışma düzeninde devam edecektir.