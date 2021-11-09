10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Çarşamba günü otobüsler bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...

ATATÜRK'ÜN EN ANLAMLI VE GÜZEL SÖZLERİ

* En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.

* Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.

* Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir. Âdetâ halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini, gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir.

* Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.