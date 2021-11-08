Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İşte Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni alacak isimler







Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



İktidara geldiğimiz günden beri gönlümüzün istediği seviyede mesafe kat edememiş olsak da kültür tasavvurumuzu doğru çerçeveye oturtmak için çok büyük adım attık. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler düzeyinde sanatçılarımıza sahip çıktık. Türk Müziği hakkında bilimsel çalışmalar yapılması için Cumhuriyet tarihinde ilk defa müzik üniversitesini Ankaramızda kurduk. İstanbul'da da yine bir müzik okulunun açılışını yaptık.

Bu toprakların ve insanlarımızın muazzam birikimimizi yarına taşıyacak olan kültür ve sanat insanlarıdır. Çağdaşlık adına geleneğin yok sayılması, gelenek adına çağdaşlığın yok sayılmasını reddediyoruz. Bize ulaşanı yeni şeyler ekleyerek geleceğe taşıdığımızda gelenek tarih olmaktan çıkarak yaşayan ve dinamik bir gövde haline gelir.

KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARINA ÇAĞRI

Kültür sanat insanlarımızdan Avrupa, Amerika merkezciliğin empoze ettiği sahte hiyerarşiyi bir kenara bırakmak daha adil, kucaklayıcı bir kültür oluşturmalarını bekliyoruz. Ayakları Anadolu topraklarına basan, ufku tüm dünyayı kuşatan bir sanat ve kültür tasavvuru ile yeni ufuklar açan, duygular yaşatan kültür ve sanat insanlarının arayışı içindeyiz."



Dilimizle, coğrafyamızla, şiirimizle, müziğimizle, mimarimizle bizi biz yapan medeniyet değerlerimizle bu imkan ve kabiliyete sahibiz. Ne kendi sesimizden vazgeçeriz, ne de başkalarının sesine kulağımızı kapatırız. Ne kendi dilimizden vazgeçeriz ne de başkalarının konuşmasına engel oluruz. Kendimiz olarak, kendimiz kalarak ve kendimizi sürekli yenileyerek tıpkı ecdat gibi ışık olur dünyayı aydınlatırız.

Mimar Sinan, Matrakçı Nasuh, Kazasker Mustafa İzzet, Itri, Dede Efendi, Tanburi Cemil Bey gibi büyük sanatkarlarımızın çağrısına kulak verip dünyayı güzelleştirmeye gayret ederiz. Bizler bu büyük hazinenin kapısında tembel tembel oturan insanlar değiliz, olmayız, olamayız.