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    • 08.11.2021 21:17
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İşte Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni alacak isimler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni alacak isimleri açıkladı. Bilim Kültür alanında Teoman Duralı, Müzik alanında İdil Biret, Görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, Sinema alanında Cüneyt Arkın, Edebiyat alanında Gürbüz Azak, Kaligrafi alanında Ethem Çalışkan, Sahaflık İbrahim Manav, Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir ödüle layık görüldü.

    Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



    İktidara geldikleri günden bu yana kültür tasavvurunu doğru çerçeveye oturtmak için çok büyük adım attıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Merkezi yönetim ve yerel yönetimler düzeyinde sanatçılarımıza sahip çıktık. Türk Müziği hakkında bilimsel çalışmalar yapılması için Cumhuriyet tarihinde ilk defa müzik üniversitesini Ankaramızda kurduk. İstanbul'da da yine bir müzik okulunun açılışını yaptık" ifadelerini kullandı.



    Erdoğan, "Kültür sanat insanlarımızdan Avrupa, Amerika merkezciliğin empoze ettiği sahte hiyerarşiyi bir kenara bırakmak daha adil, kucaklayıcı bir kültür oluşturmalarını bekliyoruz. Ayakları Anadolu topraklarına basan, ufku tüm dünyayı kuşatan bir sanat ve kültür tasavvuru ile yeni ufuklar açan, duygular yaşatan kültür ve sanat insanlarının arayışı içindeyiz" dedi.



    KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni alacak isimleri açıkladı.

    İşte ödüllerin verildiği isimler;

    Bilim Kültür alanında Teoman Duralı,

    Müzik alanında İdil Biret,

    Görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya,

    Sinema alanında Cüneyt Arkın,

    Edebiyat alanında Gürbüz Azak,

    Kaligrafi alanında Ethem Çalışkan,

    Sahaflık İbrahim Manav,

    Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir




        Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

        İktidara geldiğimiz günden beri gönlümüzün istediği seviyede mesafe kat edememiş olsak da kültür tasavvurumuzu doğru çerçeveye oturtmak için çok büyük adım attık. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler düzeyinde sanatçılarımıza sahip çıktık. Türk Müziği hakkında bilimsel çalışmalar yapılması için Cumhuriyet tarihinde ilk defa müzik üniversitesini Ankaramızda kurduk. İstanbul'da da yine bir müzik okulunun açılışını yaptık.

        Bu toprakların ve insanlarımızın muazzam birikimimizi yarına taşıyacak olan kültür ve sanat insanlarıdır. Çağdaşlık adına geleneğin yok sayılması, gelenek adına çağdaşlığın yok sayılmasını reddediyoruz. Bize ulaşanı yeni şeyler ekleyerek geleceğe taşıdığımızda gelenek tarih olmaktan çıkarak yaşayan ve dinamik bir gövde haline gelir.

        KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARINA ÇAĞRI
        Kültür sanat insanlarımızdan Avrupa, Amerika merkezciliğin empoze ettiği sahte hiyerarşiyi bir kenara bırakmak daha adil, kucaklayıcı bir kültür oluşturmalarını bekliyoruz. Ayakları Anadolu topraklarına basan, ufku tüm dünyayı kuşatan bir sanat ve kültür tasavvuru ile yeni ufuklar açan, duygular yaşatan kültür ve sanat insanlarının arayışı içindeyiz."

        Dilimizle, coğrafyamızla, şiirimizle, müziğimizle, mimarimizle bizi biz yapan medeniyet değerlerimizle bu imkan ve kabiliyete sahibiz. Ne kendi sesimizden vazgeçeriz, ne de başkalarının sesine kulağımızı kapatırız. Ne kendi dilimizden vazgeçeriz ne de başkalarının konuşmasına engel oluruz. Kendimiz olarak, kendimiz kalarak ve kendimizi sürekli yenileyerek tıpkı ecdat gibi ışık olur dünyayı aydınlatırız.

        Mimar Sinan, Matrakçı Nasuh, Kazasker Mustafa İzzet, Itri, Dede Efendi, Tanburi Cemil Bey gibi büyük sanatkarlarımızın çağrısına kulak verip dünyayı güzelleştirmeye gayret ederiz. Bizler bu büyük hazinenin kapısında tembel tembel oturan insanlar değiliz, olmayız, olamayız.

        ÖDÜLLERİ ALACAK İSİMLER
        Önce bu hazinenin kıymetini bilmek sonra da yeni eserlerle onu zenginleştirmektir yapmamız gereken. 19 yılda kültür sanat attığımız her adımı bu hissiyatla harekete geçirdik. Bu vesile ile Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni takdim edeceğimiz isimleri açıklamak istiyorum

        Bilim Kültür alanında Teoman Duralı, Müzik alanında İdil Biret, Görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, Sinema alanında Cüneyt Arkın, Edebiyat alanında Gürbüz Azak, Kaligrafi alanında Ethem Çalışkan, Sahaflık İbrahim Manav, Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir.

        ÖDÜLLER ÖNÜMÜZDEKİ AY TAKDİM EDİLECEK
        Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kültür sanat insanlarını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bu duygularla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla.
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        Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İşte Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni alacak isimler
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