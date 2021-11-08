Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İşte Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni alacak isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İktidara geldikleri günden bu yana kültür tasavvurunu doğru çerçeveye oturtmak için çok büyük adım attıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Merkezi yönetim ve yerel yönetimler düzeyinde sanatçılarımıza sahip çıktık. Türk Müziği hakkında bilimsel çalışmalar yapılması için Cumhuriyet tarihinde ilk defa müzik üniversitesini Ankaramızda kurduk. İstanbul'da da yine bir müzik okulunun açılışını yaptık" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Kültür sanat insanlarımızdan Avrupa, Amerika merkezciliğin empoze ettiği sahte hiyerarşiyi bir kenara bırakmak daha adil, kucaklayıcı bir kültür oluşturmalarını bekliyoruz. Ayakları Anadolu topraklarına basan, ufku tüm dünyayı kuşatan bir sanat ve kültür tasavvuru ile yeni ufuklar açan, duygular yaşatan kültür ve sanat insanlarının arayışı içindeyiz" dedi.
KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni alacak isimleri açıkladı.
İşte ödüllerin verildiği isimler;
Bilim Kültür alanında Teoman Duralı,
Müzik alanında İdil Biret,
Görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya,
Sinema alanında Cüneyt Arkın,
Edebiyat alanında Gürbüz Azak,
Kaligrafi alanında Ethem Çalışkan,
Sahaflık İbrahim Manav,
Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir