Türkiye'nin en hızlısı geliyor! İstanbul Havalimanı-Zincirlikuyu, 33 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, "Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur.

Akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak, yerli ve millîlik hamlemizin güzel bir örneğini teşkil edecek" dedi. Hattın 2021 yılı sonunda Kağıthane istasyonuna kadar, Nisan 2022'de ise Gayrettepe istasyonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.