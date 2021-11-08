Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintisi kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantı saat 19.30'da sona erdi. Kritik toplantı sonrası alınan kararları Başkan Erdoğan açıkladı.

Erdoğan elektrik faturalarında yeni bir döneme geçildiğini belirterek atama müjdesi verirken yüz yüze eğitime ve muhalefetin tavrına da sert sözerle yüklendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

lkemizle ilgili birçok meseleyi değerlendirdik. Türkiye salgın meselesini başarıyla devam ettirmektedir. Salgın, yeni dalgalar ve varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etöeye devam ediyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin temel hizmet ve üretim altyapğılarını giderek zorlamaktadır. Kendi ülkelerini karalamak dışında bir iş bilmeyenler kafalarını kaldırıp dünyaya baksalar bu gerçeği görecekler. Son 19 yılda çok güçlü ve kapsayıcı bir altyapı kurduk.

Bu sayede ülkeler maske kavgası verirken biz rahatça ihtiyaçlarımızı karşıladık. İnsanlar temel ihtiyaç malzemelerine bile erişmekte güçlük çekerken biz hiçbri sıkıntı yaşamadık. Birçok ülkede sıkıntılar yaşanırken, biz hedeflerimize ulaşmayı başardık.

Sonuçta ortaya çıkan tablo, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik.

Vaka, hastaneye yatış ve yoğun bakım, vefat saytıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz.

Sanayi üretiminde kesintiye yer vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Böylece iracatımızı toparlamakla kalmadık ileri seviyeye taşıdık. İleri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşı olmaları, salgının azaltılmasına

YÜZ YÜZE EĞİTİM VE SAĞLIK PERSONELİNE ATAMA MÜJDESİ

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.