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    • Güncel
    • 08.11.2021 19:32
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    • 08.11.2021 20:44
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    Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintisi kaldırıldı

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Kritik toplantı sonrası alınan kararları Başkan Erdoğan açıkladı. Erdoğan, "Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." ifadelerini kullandı. CHP'nin tezkere kararındaki tutarsızlığa sert tepki gösteren Erdoğan, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ve ona sahip çıkanlara yüklendi. Erdoğan, "Grup Başkanvekilliğinden ayrılması bu iş için çıkış yolu değildir. Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması gerekir." dedi.

    Kabine sonrası önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantı saat 19.30'da sona erdi. Kritik toplantı sonrası alınan kararları Başkan Erdoğan açıkladı.

    Erdoğan elektrik faturalarında yeni bir döneme geçildiğini belirterek atama müjdesi verirken yüz yüze eğitime ve muhalefetin tavrına da sert sözerle yüklendi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    lkemizle ilgili birçok meseleyi değerlendirdik. Türkiye salgın meselesini başarıyla devam ettirmektedir. Salgın, yeni dalgalar ve varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etöeye devam ediyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin temel hizmet ve üretim altyapğılarını giderek zorlamaktadır. Kendi ülkelerini karalamak dışında bir iş bilmeyenler kafalarını kaldırıp dünyaya baksalar bu gerçeği görecekler. Son 19 yılda çok güçlü ve kapsayıcı bir altyapı kurduk.

    Bu sayede ülkeler maske kavgası verirken biz rahatça ihtiyaçlarımızı karşıladık. İnsanlar temel ihtiyaç malzemelerine bile erişmekte güçlük çekerken biz hiçbri sıkıntı yaşamadık. Birçok ülkede sıkıntılar yaşanırken, biz hedeflerimize ulaşmayı başardık.

    Sonuçta ortaya çıkan tablo, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik.

    Vaka, hastaneye yatış ve yoğun bakım, vefat saytıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz.

    Sanayi üretiminde kesintiye yer vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Böylece iracatımızı toparlamakla kalmadık ileri seviyeye taşıdık. İleri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşı olmaları, salgının azaltılmasına

    YÜZ YÜZE EĞİTİM VE SAĞLIK PERSONELİNE ATAMA MÜJDESİ
    Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.

    Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

    Aynı şekilde petrol fiyatalrı 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

    "ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK"
    Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

    2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

    Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Gençlerimize inşallah 2053 vizyonunu emanet etmeye Rabbim bize nasip edecektir. Bu sebeple Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımızla çalışıyoruz.

    CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ
    Geçtiğimiz hafta Suriye-Irak tezkeresindeki yaşanan tartışmalar hepimizi üzmüştür. Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Evet dedikleri tezkereye bu sefer hayır diyenlerin bir yerlerden işaret aldıkları anlaşılmaktadır.

    Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Yine tezkereye karşı çıkmak, güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör devletine destek demektir, bölücü örgüte destek demektir.

    Son mahalli seçimlerde, yapılan gizli ve açık ortaklıklarla, bazı yönetimlerin bu partiye verildiğini biliyoruz.

    KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
    Tezkereye hayır diyen zihniyetin, 'Kandil'i yerle yeksan edeceğiz' demesi de başka bir omurgasızlık örneğidir. Zehirli siyaset dilini bu üslıubu belirleyenler için tehlikeli buluyoruz.

    Büyükelçilere verilen tepkilere destek olmayan, Kanal İstanbul projesini yabancı elçilere şikayet edecek kadar alçalan bu zihniyete milletimiz gereken cevabı verecektir.

    Bir siyasi partinin en üst düzey yöneticisi tarafından şehit yakınına yapılan hakareti de aynı zihniyetin ürünü olarak görüyoruz.

    İYİ PARTİ'YE LÜTFÜ TÜRKKAN TEPKİSİ: KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?
    Bir siyasi partinin en üst düzey yöneticisi tarafından şehit yakınına yapılan hakareti de aynı zihniyetin ürünü olarak görüyoruz. Gördüğümnüz gibi neresinden tutsanız saygısızlık, terbiyesizlik ve alçaklık olan bir skandal ile karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından paraömparça edilen şehit yakınının bacısına en ağır hakaretleri yaparak, bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz.

    Bu kişi ve avanesi önce rezilliği inkar etmeye, şehit yakını suçlamaya çalıştılar, herkes belgesi ile ortaya konulunca özür dilediler. İnsanlıktan nasibini almamış bu ismin milletvekili olarak o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Grup Başkanvekilliğinden ayrılması bu iş için çıkış yolu değildir. Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması gerekir.

        Genel Başkanın buna tahammül etmemesi, kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Ama ne yazık ki neymiş, başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz, al birini vur ötekine. Bu siyasetçi müsvettesini el üstünde tutanların sorumluluğu bu görüntünün failinden az değildir.

        Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz bu borcu temizleyememiş olan bu kişi, Kocaeli'nde yine devlete ait arazileri işgal etmiş, bu işgal sebebiyle orada ciddi bri sıkıntıalr yaaşnmıştı.

        KADIN STK'LARI SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ?
        Buradan kadın STK'lara sesleniyorum: Siz ne iş yapıyorsunuz?

        İlla sizden birine küfür edilince mi sokağa çıkacaksınız? Şimdi niye derin bri sessizliğe gömülüyorsunuz.
        Ana muhalefetin başı, kadın hakları savunuyordun. Nereye kadar sessizliğini koruyacaksın? Bunların hepsi bu konuda harekete geçmemekle aslında amaçlarının farklı olduğunu göstermiştir.

        Bu şahsın milletvekilliğinin sona erdirilmesi için gerekli hukuki ve siyasi takibimizi sürdüreceğiz.

        DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİ MESAJI
        Karabağda çatışmalar devam edilirken, tüm ateşkesleri bozan Ermenistan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cesareti sayesinde büyük bir yenilgiye uğramıştır. Zaferin ardından Azerbaycan işgalden kurtardığı topraklardaki ihmalin izlerini silmek için hızlı bir imar seferberliği başlatmıştır.

        KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ
        Ülkenin heryerinde kültür ve sanat merkezleri açtık. Kültür-sanat insanlarımızdan daha kucaklayıcı bir kültür-sanat iklimi oluşturmalarını bekliyoruz.

        Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.

        Bilim Kültür alanında: Teoman Duralı

        Müzik alanında: İdil Biret

        Görse Sanatlar alanında: Alev Ebuziyya

        Sinema alanında: Cüneyt Arkın

        Edebiyat alanında: Gürbüz Azak

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        Haberler Güncel Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintisi kaldırıldı
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