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    • 08.11.2021 20:41
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

    TEDBİR ŞART!
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" ifadelerini kullandı.

    7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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