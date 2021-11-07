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    Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan ne dedi? İyi Partili Lütfü Türkkan neden görevden alındı, yerine kim gelecek?

    Son dakika haberine göre İyi Partili Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan görevinden alındı. Peki; Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Partili Lütfü Türkkan neden görevden alındı, yerine kim gelecek?

    takvim.com.tr
    Lütfü Türkkan neden görevden alındı, yerine kim gelecek?

    Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Partili Lütfü Türkkan neden görevden alındı, yerine kim gelecek? soruları gündemde yer alıyor. Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan hakkında karar verildi. Türkkan'ın küfürlü sözleri üzerine harekete geçildi.

    LÜTFÜ TÜRKKAN NEDEN GÖREVİNDEN ALINDI, YERİNE KİM GELECEK?

    İYİ Parti, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacak. Yarın (8 Kasım) İYİ Parti grubu basına kapalı şekilde toplanacak ve yeni grup başkanvekilini seçecek. Böylelikle de Lütfü Türkkan görevinden alınmış olacak. Mevcut grup başkanvekilliği görevine de partiden bir başka bir milletvekili seçilerek devam edecek. İYİ Parti'nin toplantısı yarın saat 14.00'te yapılacak.

    LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR, NE DEDİ?

    Lütfü Türkkan İYİ Parti'de grup başkanvekilliği yapıyordu. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi.

    İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi.

        ÖZÜR DİLEDİ!

        Olayın ardından gelen tepkiler üzerine Türkkan twitter üzerinden videolu bir paylaşımda bulunarak özür diledi. Sıkıntılı bir durum yaşadığını belirten Türkkan, "O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bütün milletimizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

        TÜRKKAN'A TEPKİ YAĞDI

        Öte yandan Türkkan'ın özründen önce devletin zirvesinden de tepki yağdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da mesajında "Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

        Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı açıklamada "Bir TBMM üyesinin vatandaşımıza karşı sergilediği çirkinliği şiddetle kınıyorum" dedi.

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkkan'ın özrüne ilişkin yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür, toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum" dedi.
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        Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor
        Haberler Güncel Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan ne dedi? İyi Partili Lütfü Türkkan neden görevden alındı, yerine kim gelecek?
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