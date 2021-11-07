Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan ne dedi? İyi Partili Lütfü Türkkan neden görevden alındı, yerine kim gelecek?

Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Partili Lütfü Türkkan neden görevden alındı, yerine kim gelecek? soruları gündemde yer alıyor. Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan hakkında karar verildi. Türkkan'ın küfürlü sözleri üzerine harekete geçildi.
LÜTFÜ TÜRKKAN NEDEN GÖREVİNDEN ALINDI, YERİNE KİM GELECEK?
İYİ Parti, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacak. Yarın (8 Kasım) İYİ Parti grubu basına kapalı şekilde toplanacak ve yeni grup başkanvekilini seçecek. Böylelikle de Lütfü Türkkan görevinden alınmış olacak. Mevcut grup başkanvekilliği görevine de partiden bir başka bir milletvekili seçilerek devam edecek. İYİ Parti'nin toplantısı yarın saat 14.00'te yapılacak.
LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR, NE DEDİ?
Lütfü Türkkan İYİ Parti'de grup başkanvekilliği yapıyordu. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi.
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi.