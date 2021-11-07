Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan ne dedi? İyi Partili Lütfü Türkkan neden görevden alındı, yerine kim gelecek?

TÜRKKAN'A TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Türkkan'ın özründen önce devletin zirvesinden de tepki yağdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da mesajında "Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı açıklamada "Bir TBMM üyesinin vatandaşımıza karşı sergilediği çirkinliği şiddetle kınıyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkkan'ın özrüne ilişkin yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür, toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum" dedi.