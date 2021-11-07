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    • 07.11.2021 11:15
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    7 Kasım Pazar kapanan yollar! 43. İstanbul Maratonu için hangi yollar kapandı? İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

    "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 43. İstanbul Maratonu başladı. İstanbullular sabah saatlerinden itibaren 43. İstanbul Maratonu için hangi yollar kapandı? İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Trafiği ile meşhur megakentte maraton nedeniyle bazı yolların kapalı olması vatandaşları alternatif yollara itti. İşte 7 Kasım Pazar kapanan yollar!

    43. İstanbul Maratonu için hangi yollar kapandı?

    43. İstanbul Maratonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edildi. N Kolay'ın isim sponsorluğundaki maraton Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterildi. Bugün 43.sü gerçekleştirilen maraton Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Geçen yıl yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan maratona bu yıl toplamda 40 bin kişi katılım gösterdi. Maraton nedeniyle İstanbul'da hangi yolların kapalı olacağı merak ediliyor. Peki; 43. İstanbul Maratonu için hangi yollar kapandı? İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 7 Kasım Pazar kapanan yollar!

    43. İSTANBUL MARATONU İÇİN HANGİ YOLLAR KAPALI?

    43. İstanbul Maratonu için 7 Kasım Pazar günü parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İşte bugün trafiğe açık ve kapalı olan yollar;

    Maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

    İstanbul Valiliği "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler aşağıdaki gibi sıralandı:

    Kapama Saati: 06.00

    Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

    Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

    Ankara Caddesi

    Arabalı Vapur girişleri

    Gülhane Parkı sahil alt girişleri

    Ayasofya Meydan

    Alemdar Caddesi

    At Meydanı Caddesi

    Divanyolu Caddesi

    Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

    Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

    Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

    Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

    Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

    Langa Bostan sokak

    Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

    Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

    Atatürk havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

    Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

    Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

    Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)

    ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

    Atatürk Bulvarı

    Balat sahil yolu

    Fevzipaşa Caddesi

    Yavuz Selim Caddesi

    Şehzadebaşı Caddesi

    Vezneciler Caddesi

    Kadırga Liman Caddesi

    Türkeli Caddesi

    Vatan Caddesi

    Millet Caddesi

    Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı

    Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

    Demiryolu Caddesi

    B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

    Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)

    Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

    Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)

    Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

    Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

    Kapama Saati: 06.00

    Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır)

    Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti)

    Balmumcu Kavşak

    Merkez Komutanlığı Işıklar

    Yıldız Işıklar

    Sabancı Lisesi Önü

    Akdoğan Sokak Girişi

    Ressam Hamdibey Sokak

    Bostancı Veli Sokak

    Serencebey Işıklar

    Abbasağa Sokak

    Ortaköy Dönüşleri

    Hasfırın Sokak

    Beşiktaş Meydan

    Vestel Işıklar

    Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü

    Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar

    Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü

    Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

    Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü

    Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden

    Dolmabahçe Işıklar

    Kabataş Işıklar

    İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi)

    Akyol Sokak Başı

    Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı

    Fındıklı Işıklar

    Deniz Liman Çıkışı

    Salı Pazarı Işıklar

    Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri

    Boğazkesen Işıklar

    Tophane Işıklar

    Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları

    Revani Sokak Gelişi

    Kemeraltı Işıklar

    Karaköy Meydan

    Perşembe Pazarı Işıklar

    Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş

    Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş

    Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek

        Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek

        Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar

        Balmumcuya Ya Da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek

        Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek

        Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe'ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek

        Stad Arkası Gazhane Caddesine Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek

        Mete Kavşağından Gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip DivanKavşağına Yönlendirilecek

        Gümüşsuyu İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksim Meydan İstikametine Yönlendirilecek

        Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine Ya Da Tekrardan Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek

        Boğazkesen Caddesinden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Defterdar Yokuşuna Yönlendirilecek

        Unkapanı Köprüsünden Gelen Akım Tershane Caddesine Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecek

        Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesin Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecek

        Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametineYönlendirilecektir.

        ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK ve ALTERNATİF YOLLAR

        Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)

        Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz şehitler köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir)

        Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)

        Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir)

        Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir)

        Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir)

        C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

        Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)

        Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım

        Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım

        Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım

        Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi

        Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım Kapatılacaktır.

        Kapama Saati: 06:00

        Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım

        Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım

        Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        Nuhkuyusu Caddesi

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

        NE KADAR ÖDÜL VERİLECEK?

        43. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinciliği elde edenler 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak. Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.
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        Haberler Güncel 7 Kasım Pazar kapanan yollar! 43. İstanbul Maratonu için hangi yollar kapandı? İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?
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