7 Kasım Pazar kapanan yollar! 43. İstanbul Maratonu için hangi yollar kapandı? İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

43. İSTANBUL MARATONU İÇİN HANGİ YOLLAR KAPALI?

43. İstanbul Maratonu için 7 Kasım Pazar günü parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İşte bugün trafiğe açık ve kapalı olan yollar;

Maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

İstanbul Valiliği "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler aşağıdaki gibi sıralandı:

Kapama Saati: 06.00

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

Atatürk havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)