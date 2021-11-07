7 Kasım Pazar kapanan yollar! 43. İstanbul Maratonu için hangi yollar kapandı? İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

43. İstanbul Maratonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edildi. N Kolay'ın isim sponsorluğundaki maraton Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterildi. Bugün 43.sü gerçekleştirilen maraton Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Geçen yıl yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan maratona bu yıl toplamda 40 bin kişi katılım gösterdi. Maraton nedeniyle İstanbul'da hangi yolların kapalı olacağı merak ediliyor. Peki; 43. İstanbul Maratonu için hangi yollar kapandı? İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 7 Kasım Pazar kapanan yollar!
43. İSTANBUL MARATONU İÇİN HANGİ YOLLAR KAPALI?
43. İstanbul Maratonu için 7 Kasım Pazar günü parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İşte bugün trafiğe açık ve kapalı olan yollar;
Maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.
İstanbul Valiliği "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler aşağıdaki gibi sıralandı:
Kapama Saati: 06.00
Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
Ankara Caddesi
Arabalı Vapur girişleri
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Ayasofya Meydan
Alemdar Caddesi
At Meydanı Caddesi
Divanyolu Caddesi
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)
Langa Bostan sokak
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)
Atatürk havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak
Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Atatürk Bulvarı
Balat sahil yolu
Fevzipaşa Caddesi
Yavuz Selim Caddesi
Şehzadebaşı Caddesi
Vezneciler Caddesi
Kadırga Liman Caddesi
Türkeli Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı
Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri
Demiryolu Caddesi
B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Kapama Saati: 06.00
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır)
Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti)
Balmumcu Kavşak
Merkez Komutanlığı Işıklar
Yıldız Işıklar
Sabancı Lisesi Önü
Akdoğan Sokak Girişi
Ressam Hamdibey Sokak
Bostancı Veli Sokak
Serencebey Işıklar
Abbasağa Sokak
Ortaköy Dönüşleri
Hasfırın Sokak
Beşiktaş Meydan
Vestel Işıklar
Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü
Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar
Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü
Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak
Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü
Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden
Dolmabahçe Işıklar
Kabataş Işıklar
İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi)
Akyol Sokak Başı
Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı
Fındıklı Işıklar
Deniz Liman Çıkışı
Salı Pazarı Işıklar
Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri
Boğazkesen Işıklar
Tophane Işıklar
Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları
Revani Sokak Gelişi
Kemeraltı Işıklar
Karaköy Meydan
Perşembe Pazarı Işıklar
Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş
Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş
Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi