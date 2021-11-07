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    • 07.11.2021 08:36
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    • 07.11.2021 08:43
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    Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener'e zor soru: Artık nasıl "Ben sizin bacınızım" diyeceksin?

    Bingöl'de şehit yakınının kulağına eğilerek "Senin bacını s...." şeklinde küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. A Haber canlı yayınına katılan şehit kızı Gazeteci Gülay Demir, küfür skandalına sessiz kalan Meral Akşener'e "Meral Hanım bacılarının yüzüne nasıl bakacak?" diyerek tepki gösterdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da kaleme aldığı yazıda Akşener'e "Artık nasıl 'Ben sizin bacınızım diyeceksin?' Meral Hanım?" diye seslendi.

    Türkkan’a sahip çıkan Akşener’e zor soru

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına küfür etmesinin ardından yaşanan skandala tepkiler çığ gibi büyüyor.

    ŞEHİT KIZINDAN MERAL AKŞENER'E ZOR ZORU?
    Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programına konuk olan şehit kızı Gazeteci Gülay Demir canlı yayında bu duruma kayıtsız kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

    BACILARININ YÜZÜNE NASIL BAKACAK?
    Akşener'in miting için gitti tüm illerde vatandaşlara "ben sizin bacınızım" dediğini hatırlatan Demir, "Bundan sonra o bacılarının yüzüne Meral Hanım nasıl bakacak?

    Bir şehit kızı olarak Meral Akşener'e 'Neden buna sessiz kaldınız?' sorusunu sormak için and içtim. Aklım almıyor, kendileri bizim yerimizde olsa ne yapacaktı, acı onlara gelmeyene kadar mı sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı.

    Gazeteci Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin, (50) terör örgütü YPG tarafından Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit düşmüştü.

    Konuyla ilgili olarak Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok da bir yazı kaleme aldı. Altınok, Türkkan'ın skandallarını sıralarken "Artık nasıl 'Ben sizin bacınızım diyeceksin?' Meral Hanım?" diyerek Akşener'e soru yöneltti.



        İşte Altınok'un o yazısı...

        Kaçak diktiği binalar ortaya çıktı, yıkıldı, ses etmediniz...
        Batırdığı usulsüz kredileri patladı, gazeteler günlerce yazdı, oralı olmadınız...
        Adamlarına işini yapan gazetecileri dövdürdü, burunlarını kırdırdı, gıkınızı çıkarmadınız...
        Sosyal medyada, Whatsapp mesajlarında bir trol gibi insanlara küfürlerle, hakaretlerle, tehditlerle saldırdı, görmezden geldiniz.
        Devletin kendisine tahsis ettiği çakarlı aracını, emniyet şeridinde Tiktok partisi yapsınlar diye çocuklarına verdi, güldünüz geçtiniz...
        Hatta tuttunuz, FETÖ'nün medya imamları tutuklanırken "Onlar teröristse ben de teröristim" diye çırpınan bu kriptoyu milletvekili listesine koydunuz. Yetmedi partinizin grup başkanvekili seçtiniz.



        Burada keselim, zira saymakla bitecek gibi değil cemiyet zararlısının rezaletleri ve Meral Akşener'in suskunlukları...
        Ama her şeyin bir sınırı var Meral Hanım...
        Bugüne kadar merak ettiğimiz sebeplerle koruduğunuz, kolladığınız, ödüllendirdiğiniz safra fena kokmaya başladı.
        Eğer Bingöl mitinginizde bir vatandaşı korumalarıyla köşeye sıkıştırıp "Bacını..." diye iğrenç küfürler ettiği kameralara yansıyan Lütfü Türkkan isimli şahsı bir an önce partinizden göndermezseniz işiniz zor.
        Denemesi bedava.
        Önümüzdeki il gezinizde yine bu adamı alın yanınıza ve kitleye her zamanki gibi "Ben sizin bacınızım..." diye seslenin...
        Görün bakın nasıl "reaksiyon" alıyorsunuz.
        Emin olun ki herkesten önce İYİ Partili bacılarınız sizi tefe koyar.

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        Haberler Güncel Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener'e zor soru: Artık nasıl "Ben sizin bacınızım" diyeceksin?
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