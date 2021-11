Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener'e zor soru: Artık nasıl "Ben sizin bacınızım" diyeceksin?

Burada keselim, zira saymakla bitecek gibi değil cemiyet zararlısının rezaletleri ve Meral Akşener'in suskunlukları...

Ama her şeyin bir sınırı var Meral Hanım...

Bugüne kadar merak ettiğimiz sebeplerle koruduğunuz, kolladığınız, ödüllendirdiğiniz safra fena kokmaya başladı.

Eğer Bingöl mitinginizde bir vatandaşı korumalarıyla köşeye sıkıştırıp "Bacını..." diye iğrenç küfürler ettiği kameralara yansıyan Lütfü Türkkan isimli şahsı bir an önce partinizden göndermezseniz işiniz zor.

Denemesi bedava.

Önümüzdeki il gezinizde yine bu adamı alın yanınıza ve kitleye her zamanki gibi "Ben sizin bacınızım..." diye seslenin...

Görün bakın nasıl "reaksiyon" alıyorsunuz.

Emin olun ki herkesten önce İYİ Partili bacılarınız sizi tefe koyar.

