Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener'e zor soru: Artık nasıl "Ben sizin bacınızım" diyeceksin?

ŞEHİT KIZINDAN MERAL AKŞENER'E ZOR ZORU?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programına konuk olan şehit kızı Gazeteci Gülay Demir canlı yayında bu duruma kayıtsız kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

BACILARININ YÜZÜNE NASIL BAKACAK?

Akşener'in miting için gitti tüm illerde vatandaşlara "ben sizin bacınızım" dediğini hatırlatan Demir, "Bundan sonra o bacılarının yüzüne Meral Hanım nasıl bakacak?

Bir şehit kızı olarak Meral Akşener'e 'Neden buna sessiz kaldınız?' sorusunu sormak için and içtim. Aklım almıyor, kendileri bizim yerimizde olsa ne yapacaktı, acı onlara gelmeyene kadar mı sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı.