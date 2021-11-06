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    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de şehidin ağabeyine ‘Senin bacını s.....” dedi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl’ün Genç ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener’in esnaf ziyareti sırasında, çobanlık yapan kardeşi İsa Gümren’i (14) 1997 yılında PKK’nın düzenlediği saldırıda şehit veren Tahir Gümren, İYİ Parti’nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı Gümren’in yanına gitti. Türkkan, boynuna sarılıp sıktığı şehit ağabeyine “Senin bacını s....” diyerek küfür etti.

    Terbiyesiz

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'ün Genç ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında, çobanlık yapan kardeşi İsa Gümren'i (14) 1997 yılında PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit veren Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı Gümren'in yanına gitti. Türkkan, boynuna sarılıp sıktığı şehit ağabeyine "Senin bacını s...." diyerek küfür etti.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akşener'e tepki göstererek "Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!" dedi.

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    Haberler Güncel İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de şehidin ağabeyine ‘Senin bacını s.....” dedi
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