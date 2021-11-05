Şehit ailelerinden şehit ağabeyinin namusuna küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde yaşanan skandal ötesi olaya tepkiler yükseliyor. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesinin yankıları sürüyor.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Türkkan, "Lütfü Türkkan'ın, Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde 'HDP ile ne yapıyorsunuz?' diyen şehit ağabeyine küfretmesi akıl alır gibi değil. Bu tür davranış içerisinde olanların bu ülkenin değerlerinden bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Bu toprakları vatan yapanlara küfür değil övgü yakışır, kıymet vermek yakışır. Şehit aileleri ve gazileri derinden yaralayan söylemi için vicdanlarımızda mahkum olan bu kişiye edep yahu!..' Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını kanını vermiş olan kıymetli şehitlerimizi, gazilerimizi daima el üstünde tutmak gerekirken bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.