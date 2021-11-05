Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: Kafası karışık bir muhalefet var

Memleket Partisi Lideri İnce, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, ardından pazar yerini ziyaret etti.
Daha sonra il merkezinde partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden İnce, 1990 yılında askerliğini Tokat'ta yaptığını söyledi.
"BİR GÜN TEZKEREYE 'HAYIR' DEDİĞİNDE, ÖBÜR GÜN KANDİL'İ BOMBALIYOR"
İnce, CHP'nin yalan siyasetini eleştirerek şöyle konuştu:
"Bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var. Bizim kafamız karışık değil, net. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ... Kimse, hangisi ise bizim için hiç fark etmez. Biz herhangi bir konuda ilkeselliğin dışına çıkmıyoruz. Buradan bugün 3 puan alırız, 5 puan oy veririz... Böyle bir derdimiz yok. Memleket için doğrusu ne ise onu yapacağız."
BATI TÜRKİYE'Yİ HER TARAFTAN SIKIŞTIRIYOR
Meclis'te partisinin milletvekillerinin tezkereye "evet" oyu verdiklerini anlatan İnce, şunları kaydetti: