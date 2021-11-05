Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: Kafası karışık bir muhalefet var

"Neden 'evet' oyu verdik? Ya görmüyor musunuz? Yunanistan Amerika ile bir olmuş, bizi batıdan sıkıştırıyor. Dedeağaç'ta, Larissa'da, Girit'te üsler kurmuşlar. Nükleer silahlarla bizi tehdit ediyorlar Fransa ile. Türkiye'yi bu şekilde sıkıştırmışlarken biz güneyimizi PKK'ya mı bırakacağız? Tabii ki bırakmayacağız ama ana muhalefetin kafasındaki bu karışıklık ne yazık ki memleketin önünde engel olarak duruyor. Biz bu milletle barışık, kafası net olan, memleketi aydınlığa çıkarmak isteyenleriz. Allah'ın izniyle birinci parti olacağız bu seçimde. Seçim döneminde kara ittifaklarla filan hiç ilgilenmiyoruz."