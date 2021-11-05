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    • Güncel
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    • 05.11.2021 19:22
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    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: Kafası karışık bir muhalefet var

    CHP'nin tutarsız siyaseti ve bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifakı sert tepkiler alıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye yüklenerek, "Bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AA
    İnce: Kafası karışık bir muhalefet var

    Memleket Partisi Lideri İnce, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, ardından pazar yerini ziyaret etti.

    Daha sonra il merkezinde partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden İnce, 1990 yılında askerliğini Tokat'ta yaptığını söyledi.

    "BİR GÜN TEZKEREYE 'HAYIR' DEDİĞİNDE, ÖBÜR GÜN KANDİL'İ BOMBALIYOR"

    İnce, CHP'nin yalan siyasetini eleştirerek şöyle konuştu:

    "Bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var. Bizim kafamız karışık değil, net. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ... Kimse, hangisi ise bizim için hiç fark etmez. Biz herhangi bir konuda ilkeselliğin dışına çıkmıyoruz. Buradan bugün 3 puan alırız, 5 puan oy veririz... Böyle bir derdimiz yok. Memleket için doğrusu ne ise onu yapacağız."

    BATI TÜRKİYE'Yİ HER TARAFTAN SIKIŞTIRIYOR

    Meclis'te partisinin milletvekillerinin tezkereye "evet" oyu verdiklerini anlatan İnce, şunları kaydetti:

        "Neden 'evet' oyu verdik? Ya görmüyor musunuz? Yunanistan Amerika ile bir olmuş, bizi batıdan sıkıştırıyor. Dedeağaç'ta, Larissa'da, Girit'te üsler kurmuşlar. Nükleer silahlarla bizi tehdit ediyorlar Fransa ile. Türkiye'yi bu şekilde sıkıştırmışlarken biz güneyimizi PKK'ya mı bırakacağız? Tabii ki bırakmayacağız ama ana muhalefetin kafasındaki bu karışıklık ne yazık ki memleketin önünde engel olarak duruyor. Biz bu milletle barışık, kafası net olan, memleketi aydınlığa çıkarmak isteyenleriz. Allah'ın izniyle birinci parti olacağız bu seçimde. Seçim döneminde kara ittifaklarla filan hiç ilgilenmiyoruz."

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