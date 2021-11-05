Sis neden oluşur? İstanbul sis ne zaman kalkacak? İstanbul sis durumu MGM son dakika! Sarı kodlu uyarı geldi!

İstanbul'da aniden etkili olan sis hakkında araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu sis uyarısı yapıldı. Ani hava değişimlerinin sis oluşumunda etkili olduğu ifade edildi. Vatandaşlar arama motorlarında, "İstanbul sis ne zaman kalkacak? Sis neden oluşur?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte İstanbul sis durumu son dakika!