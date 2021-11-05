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    • 05.11.2021 18:20
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    • 05.11.2021 18:31
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi.

    AA
    2 PKK’lı terörist teslim oldu!

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.



    TÜRKİYE VE IRAK'TA FAALİYET GÖSTERİYORLAR...
    Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021'de terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.



    SAYI 176'YA YÜKSELDİ
    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 176'ya yükseldiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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