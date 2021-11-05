Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'nın FETÖ'cü damadı Metin Can Yılmaz'ın cezası kesildi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yılmaz ve avukatı katıldı.
Son sözü sorulan Yılmaz, suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatının beyanının ardından Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık hakkındaki hükmü açıkladı. Buna göre Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Yılmaz "siyasi ve askeri casusluk" suçundan ise beraat etti.
Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
DOSYASI AYRILMIŞTI
FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Enver Altaylı, Metin Can Yılmaz ve eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında iddianame düzenledi.