Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'nın FETÖ'cü damadı Metin Can Yılmaz'ın cezası kesildi

Sanık avukatının beyanının ardından Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık hakkındaki hükmü açıkladı. Buna göre Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Yılmaz "siyasi ve askeri casusluk" suçundan ise beraat etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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