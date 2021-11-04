Son dakika: FETÖ elebaşı 15 Temmuz'dan 4 ay önce o hainlerin olduğu toplantıda şifreli mesajlarını vermiş

15 Temmuz hain darbe girişiminin Fetullah Gülen'in talimatıyla yapıldığını belgeleyen çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı. 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yoğun Pensilvanya trafikleri ortaya çıkan FETÖ'nün üst düzey TSK imamlarının, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in darbe mesajını verirken yanında olduklarını kanıtlayan bir rapor daha ortaya çıktı.
Ulaşılan istihbarat raporuna göre, Fetullah Gülen'in darbe talimatını tüm mahrem imamlara ve örgüt tabanına duyurulması için ilk kez giydiği hâki renkli cübbe ile kamera karşısına geçtiği anda yanında darbe girişimini yöneten Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek de vardı.
HÂKİ RENKLİ CÜBBE İLE ŞİFRELİ MESAJ
Rapora göre, TSK imamı Adil Öksüz, Ankara'da darbe toplantısına katıldıktan sonra 17 Mart'ta, Kemal Batmaz 12 Mart'ta, Nurettin Oruç 10 Mart'ta, Hakan Çiçek ise 8 Şubat'ta ABD'ye gitti. Üst düzey TSK imamları, 17-21 Mart'ta örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesindeydi.