Son dakika: FETÖ elebaşı 15 Temmuz'dan 4 ay önce o hainlerin olduğu toplantıda şifreli mesajlarını vermiş

Bu ifadede kullandığı kelimeler incelendiğinde; Osmanlıca bir kelime olan "Serkâr" kelimesinin Türkçe'de "Komutan, Amir, Müdür" anlamlarına geldiği, "Kapadokya" ifadesinin ise FETÖ/PDY'de TSK için kullanılan bir şifre olduğu ve bu şifrenin anlamını örgütte sadece -örgüt literatüründe "Mahrem Hizmetler veya Hususiler" olarak adlandırılan ve örgütün TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetlerini koordine eden- üst düzey TSK imamlarının bildiği belirtildi. Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi talimatını verdiğine dair en önemli verilerden biri de 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olan Deniz Kuvvetleri ve Kurmay Subaylar imamı Hakan Çiçek'in Pensilvanya'daki örgüt yöneticileriyle yaptığı mesajlaşmalar oldu.

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