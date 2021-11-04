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    • Güncel
    • 04.11.2021 07:00
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    • 04.11.2021 07:09
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    Son dakika: FETÖ elebaşı 15 Temmuz'dan 4 ay önce o hainlerin olduğu toplantıda şifreli mesajlarını vermiş

    Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hâki renkli cübbe giyip dini sohbet görüntüsü altında şifreli darbe mesajları verdiği ortaya çıktı. Alçak planların konuşulduğu toplantıda darbeyi yöneten TSK imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un da yer aldığı anlaşıldı.

    FETÖ elebaşı o kıyafet ile şifreli mesaj vermiş
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    15 Temmuz hain darbe girişiminin Fetullah Gülen'in talimatıyla yapıldığını belgeleyen çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı. 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yoğun Pensilvanya trafikleri ortaya çıkan FETÖ'nün üst düzey TSK imamlarının, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in darbe mesajını verirken yanında olduklarını kanıtlayan bir rapor daha ortaya çıktı.

    Ulaşılan istihbarat raporuna göre, Fetullah Gülen'in darbe talimatını tüm mahrem imamlara ve örgüt tabanına duyurulması için ilk kez giydiği hâki renkli cübbe ile kamera karşısına geçtiği anda yanında darbe girişimini yöneten Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek de vardı.

    HÂKİ RENKLİ CÜBBE İLE ŞİFRELİ MESAJ
    Rapora göre, TSK imamı Adil Öksüz, Ankara'da darbe toplantısına katıldıktan sonra 17 Mart'ta, Kemal Batmaz 12 Mart'ta, Nurettin Oruç 10 Mart'ta, Hakan Çiçek ise 8 Şubat'ta ABD'ye gitti. Üst düzey TSK imamları, 17-21 Mart'ta örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesindeydi.

        Fetullah Gülen; Öksüz, Batmaz, Oruç ve Çiçek'le yaptığı görüşmeler sonrasında darbe talimatını tüm mahrem imamlara ve örgüt tabanına duyurulması için 19 Mart'ta kamera karsısına geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, üzerine ilk defa askeri kıyafetlerin rengi olan hâki cübbe giyen Gülen, sözde "dini sohbet" görüntüsü altında örgüte ait www. herkul.org sitesi üzerinden yayınlanan videoda şifreli bir dille talimatı verdi. Adil Öksüz 21 Mart'ta, Kemal Batmaz 23 Mart'ta, Nurettin Oruç 21 Mart'ta, Hakan Çiçek ise 24 Mart'ta darbe talimatlarını alarak Türkiye'ye döndü.

        O KELİMELERLE MESAJ GÖNDERDİ
        Video dikkatle izlendiğinde ilk kez asker yeşili bir pardösü giyerek konuşmayı yaptığı, Alison Lurie'nin ifadesiyle "Giysi Dili" ile yaptığı konuşmanın ve verdiği eylem talimatlarının hedef kitlesinin, örgütün TSK'daki mensupları olduğunu subliminal mesaj olarak verdiği belirtildi. Konuşmasının 15.36 saniyesinde kurmakta olduğu cümleyi bir anda yarıda keserek ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece dikkat çekici vurgulu ifadelerle "Antrparantez umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" dediği bölümde verdiği eylem talimatlarının hedef kitlesinin hangi örgüt üyeleri olduğunu yine ezoterik bir dille ifade ettiği belirtildi.

        Bu ifadede kullandığı kelimeler incelendiğinde; Osmanlıca bir kelime olan "Serkâr" kelimesinin Türkçe'de "Komutan, Amir, Müdür" anlamlarına geldiği, "Kapadokya" ifadesinin ise FETÖ/PDY'de TSK için kullanılan bir şifre olduğu ve bu şifrenin anlamını örgütte sadece -örgüt literatüründe "Mahrem Hizmetler veya Hususiler" olarak adlandırılan ve örgütün TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetlerini koordine eden- üst düzey TSK imamlarının bildiği belirtildi. Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi talimatını verdiğine dair en önemli verilerden biri de 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olan Deniz Kuvvetleri ve Kurmay Subaylar imamı Hakan Çiçek'in Pensilvanya'daki örgüt yöneticileriyle yaptığı mesajlaşmalar oldu.

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        Haberler Güncel Son dakika: FETÖ elebaşı 15 Temmuz'dan 4 ay önce o hainlerin olduğu toplantıda şifreli mesajlarını vermiş
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