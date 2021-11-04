Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2021 07:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 07:35
    ABONE OL

    Büyükçekmece TEM'de can pazarı! Bir taksiden dokuz kişi çıktı

    İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu Bayındır Mevkiinde içinde 9 yabancı uyruklu yolcunun bulunduğu ticari taksi yakıt tankerine arkadan çarptı. Taksi sürücüsü dahil olmak üzere 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    TEM’de can pazarı! Bir taksiden dokuz kişi çıktı

    Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır Mevkiinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Edirne'den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki 22 T 0349 plaklı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyir halinde olan yakıt tankerine arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparak dururken ticari taksi sürücüsü Adnan Yılmaz ve 9 yabancı uyruklu yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



        YERDE YATAN YARALININ ÜZERİNE İTFAİYE ERİ ÜŞÜMESİN DİYE MONTUNU ÖRTTÜ
        10 kişinin yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yerde yatan yabancı yaralıya itfaiye eri üşümesin diye montunu üstüne örttü.

        Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlatı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
        Haberler Güncel Büyükçekmece TEM'de can pazarı! Bir taksiden dokuz kişi çıktı
            SON DAKİKA