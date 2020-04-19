Türkiye aleyhine manipülatif haberlerle karalama çalışmaları yapan ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan İngiliz merkezli Independent Türkçe internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) idari tedbir kararıyla erişime kapatıldı.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in yaptığı paylaşıma göre, Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.

Çiçek, paylaşımında "Sitemize girişte sorun yaşanıyor. Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaşıyor" dedi.

TÜRKİYE ALEYHİNE ÇALIŞIYORDU

Sermayesini aldığı güçlerin adeta tetikçisi olarak çalışarak Türkiye aleyhine operasyon haberlere imza atan Independent Türkçe, yaptığı haberler nedeniyle çok kez tepki çekmişti.

Koronavirüs salgını sürecinde de sürekli olarak algı operasyonu haberleriyle Türkiye'yi hedef alan Independent Türkçe, Milli Dayanışma Kampanyası üzerinden bile çirkin operasyonunu sürdürmüştü.

Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi Milli Dayanışma Kampanyasını hedef alan T24 yazarının rezil ifadelerini manşete taşıyarak Türkiye'nin birlik ve beraberliğine olan düşmanlıklarını bir kez daha gözler önüne sermişti.







TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKTI

Türkiye'nin Suriye'deki sivillerin hayatını kurtarmak için düzenlediği operasyonlarda bile "Türkiye'nin operasyonu öncesi siviller hayatlarından endişeli" şeklinde bir haber yaparak operasyonda sınır tanımayan Independent Türkçe, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanımladı.

Oslo'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türk bir ailenin aracına saldırmasını da "Norveç'te karşıt görüşlü iki eylem çakıştı" başlığıyla verildi.

İNGİLİZ - SUUD ORTAKLIĞINDA ESAD PROPAGANDASI

İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe internet sitesi Esad propagandasına da soyundu.

Independent Türkçe, askerlerinizi şehit eden ve Suriye'de milyonlarca insanı göçe zorlayıp katleden Katil Esad'ın röportajına yer verdi.

Esad'ın röportajını sosyal medya hesaplarından,

"Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Rossiya 24 röportajının tam metni:

Türk askerleri neden Suriye'de ölüyor?

Kürt gruplar Türkler girdiğinde tek mermi dahi sıkmadı

Düşmanlığın sebebi siyasi olaylar veya özel çıkarlarla ilgili politikalardan kaynaklı"

ifadeleriyle duyuran Independent Türkçe, İdlib'de askerlerimizi alçakca şehit eden Esad rejiminin açıkça propagandasını yaptı.