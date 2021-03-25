BBC Türkçe'nin, 21 Mart'ta yayınladığı "Diyarbakır Nevruz mitingine on binlerce kişi katıldı" başlıklı haberde, şöyle denildi:

"Diyarbakır Nevruz mitingi, pandemiye rağmen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Alana girişler HES koduyla gerçekleşti ve koronavirüs nedeniyle katılımcıların yaş ortalamasının genç olması dikkati çekti."