CHP'li Ruhsen Kumdalı'nın takkesini hedef aldığı işçi İsa Karakafa konuştu! "Özrü kabahatinden büyük..."

"TAKKEM BENİM ŞEREFİMDİR"

Çalışan, "O zaman ben fotoğraf çektirmeyeyim. Ne gerek var buna ya benim takkem benim şerefimdir. " ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ

AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de duruma tepki gösterdi. İşçi ise fotoğraf karesinden çıkmak istedi. Bunun üzerine salondakiler buna itiraz ederek fotoğraf karesinde işçinin kalmasını sağladı.

Dün CHP'li Ruhsen Kumdalı'nın sözlü saldırısına uğrayan İsa Karakafa bugün konuya ilişkin açıklama yaptı.

Karakafa, "Biz bir süre önce sel felaketinden dolayı Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi ve diğer belediyeden ekiplerle birlikte Kastamonu'ya çalışmaya gittik. Bu çalışmalarımızdan dolayı plaket almak için Belediye Meclisi Toplantısına katıldık. Orada plaketini alan başkanla fotoğraf çekiliyordu. Plaketimi aldım, Belediye Başkanımız Alim Işık ile fotoğraf çekildik. Sonra tekrar 'toplu fotoğraf çekilsin' dediler. Bu arada bir hanım efendi açıklama yaptı. Tabi ki biz ilk başta şok olduk, anlamadık. Dediği kelime aynen şöyle bana hitaben, 'Takkesini çıkartsın, daha yakışıklı olur' falan dedi. Ondan sonra ben, 'Eğer takkemden rahatsızsan ben kadraja girmeyeyim kendim çıkayım' dedim. Olay aynen bu şekilde" şeklinde konuştu.