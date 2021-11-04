CHP'li Ruhsen Kumdalı'nın takkesini hedef aldığı işçi İsa Karakafa konuştu! "Özrü kabahatinden büyük..."

Kütahya Belediyesi'nin, sel felaketinde görevli personele takdir belgesi verdiği törende belge almaya gelen İsa Karakafa isimli takkeli işçi CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın 28 Şubat'ı hatırlatan skandal hareketi ile karşılaştı.
Takdir belgelerinin personele takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildi.
CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın fotoğraf çekimine takke ile katılan çalışana yönelik sözleri ise tepki çekti.
"TAKKENİ ÇIKAR DAHA YAKIŞIKLI ÇIKARSIN"
Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı.