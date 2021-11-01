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    G-20’de Türkiye-Fransa arasında 'First Lady' diplomasisi! Emine Erdoğan ve Briddite Macron dikkat çekti...

    G-20 Liderler Zirvesi 30-31 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan'ın, zirvenin resmi eş programında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Briddite Macron'la yakın ilişkisi objektiflere yansıdı.

    G-20’de ’First Lady’ diplomasisi!

    Başkan Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 30-31 Ekim'de İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarette Emine Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Briddite Macron'un yakın ilişkisi dikkat çekti.

    ANTİK KENT ZİYARETİ
    Emine Erdoğan, Roma'da ilk gün, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello'nun ev sahipliğinde Roma Kolezyum'da devlet başkanlarının eşleriyle bir araya gelerek antik kenti ziyaret etti.

    EMİNE ERDOĞAN VE BRIGITTE MACRON'UN SAMİMİ ANLARI DİKKAT ÇEKTİ
    Ziyarette Emine Erdoğan'ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile sohbeti ve gülüp sarıldıkları anlar objektiflere yansıdı.


    'First Lady' diplomasisi, zirvenin liderler ve eşlerine verilen akşam yemeğinde de devam etti. Brigitte Macron'un, Emine Erdoğan'ın Kovid-19 sürecinde lider eşlerine hediye ettiği, Olgunlaşma Enstitüsü'nce yapılan karanfil işlemeli maskeyi zirveye getirerek, akşam yemeğinde takması da dikkat çekti.



    Zirveler dışında da iletişimlerini sürdüren Emine Erdoğan ile Brigitte Macron, Kovid-19 sürecinde yaşanan sosyal sorunlara ilişkin de telefonla görüşerek, dayanışma mesajlarını iletmişti.

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