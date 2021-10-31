AKM'nin mimarlarından gençlere çağrı: AVM'ye değil AKM'ye gelin

Her zaman AKM'ye destek vereceklerini söyleyen Tabanlıoğlu, "Buranın Taksim Meydanı'yla, arkada teknik üniversite ve Atatürk Kitaplığı ile birleşmesi gerekiyor. Bununla ilgili belediye ile görüşmelerimiz var. AKM'nin Taksim Meydanı ve Nişantaşı aksına bağlanması lazım. Bu bence çok önemli" dedi. Bitirdikleri hiçbir bina ile bağlarını koparmadıklarını söyleyen Melkan Gürsel de, "Burası Hayati Bey'den gelen çok büyük bir miras bizim için...Bundan sonraki süreçlerde de hep elimiz gözümüz üstünde olacak" dedi.

AKM'nin terasında dünyanın en güzel lokantalarından birinin açılacağı bilgisini veren Murat Tabanlıoğlu, "300 derece İstanbul'u gören açık ve kapalı kısımları olan çok güzel bir restoran olacak. Daha isim konusunda arayışlarımız sürüyor. Ben herkesin gelip o terasa çıkmasını istiyorum" dedi.

Projenin hayata geçmesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çok büyük bir emeği olduğunu söyleyen Tabanlıoğlu, "Bakanımız süreci bizzat takip etti. Kendisinin özel sektörde tecrübesinin olmasının çok büyük bir faydası oldu" dedi. İnşaatın ana müteahhitleri Sembol İnşaat ve Yeni Yapı'nın bu konuda çok tecrübeli olduklarını söyleyen Tabanlıoğlu, "Pandemi döneminde bu oranda büyük bir kültür merkezi yapmak ve finansmanını sağlamak önemliydi" dedi.

AKM'yı yeniden yaparken kullanılan malzemelerin yerlilik oranlarının yüksek olmasına büyük özen gösterdiklerini söyleyen Murat Tabanlıoğlu, "Buranın malzemesinin yüzde 70'ten fazlası yerli. Biz yaptığımız tüm binalarda buna büyük önem gösteriyoruz. Kullandığımız malzemenin lokal olmasını istiyoruz. Burada sadece mecbur olduğumuz zaman ithal malzeme kullandık. Sahne teknolojisi gibi şeyler yurtdışından getirildi"' dedi. Eski binada kullanılan taşların aynısını yenisinde kullandıklarını söyleyen Tabanlıoğlu, "Gidip aynı madenleri bulduk" dedi. Melkan Gürsel ise "Türkiye'de yapılan bir binanın Türkiye'deki malzeme ile yapılması çok önemli. Yurtdışında bir bina yaptığımızda bile Türk malzemeleri kullanıyoruz" diye konuştu.