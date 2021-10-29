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    • 29.10.2021 21:24
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    SON DAKİKA: AKM'nin açıldığı gün akıllara Meral Akşener'in 'Taksim'e AVM yapacaklar' tweeti geldi

    Son dakika haberleri... Taksim'de yerinde yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet'in 98. yılında bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. AKM'nin açılışı akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Taksim'e AVM yapacaklar!' tweetini getirdi.

    takvim.com.tr
    AKM’nin açıldığı gün Akşener’in tweeti akıllara geldi

    Atatürk Kültür Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreni, Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operasıyla yapıldı.

    Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı. Başkan Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi.

    TÖRENE KATILANLAR
    AKM'nin açılış kurdelesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve bazı katılımcılar kesti. Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

        AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izledi. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip etti.

        MERAL AKŞENER'İN 2013 YILINDAKİ TWEETİ AKILLARA GELDİ
        AKM'nin yeniden açılışı akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2013 yılında Gezi olayları sırasında attığı tweeti getirdi. Akşener, o dönem yaptığı paylaşımda "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

        AYASOFYA İÇİN DE 'AÇAMAZLAR' DEMİŞTİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın müze olduğuna dair kararı iptal etmesinden sonra Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına verilerek ibadete açılacağına dair kararnameyi imzaladı.

        Ayasofya'nın ibadete açılacağının duyurulması ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nevşin Mengü'nün programında konuşması akla gelmişti.



            AKŞENER MAHÇUP OLDU
            Akşener, bu konuşmasında, "Sayın Erdoğan'ın şöyle bir A4'e yazmasına bakar, ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz" demişti. Akşener, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında mahçup oldu.

            Akşener daha sonra yaptığı açıklamada ise "Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Bir televizyon programında Ayasofya açılır mı denildiğinde Sayın Erdoğan açmaz demiştim. Çünkü o manivelayı seçmen konselidasyonu için elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyorum" dedi.

            AYASOFYA'DA NAMAZ KILMIŞTI
            Akşener o günlerde şunu yazmıştı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar."

            AYASOFYA'DA NAMAZ KILMIŞTI
            Hacı olan ve geçtiğimiz yıl Ayasofya Camisi ibadete açıldıktan sonra camide namaz kılan Akşener, kadınlar için 620 kişilik ibadet alanı olan Taksim Camisi'nde namaz kılacak mı? İlerleyen günlerde göreceğiz.
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