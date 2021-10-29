SON DAKİKA: AKM'nin açıldığı gün akıllara Meral Akşener'in 'Taksim'e AVM yapacaklar' tweeti geldi





AKŞENER MAHÇUP OLDU

Akşener, bu konuşmasında, "Sayın Erdoğan'ın şöyle bir A4'e yazmasına bakar, ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz" demişti. Akşener, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında mahçup oldu.

Akşener daha sonra yaptığı açıklamada ise "Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Bir televizyon programında Ayasofya açılır mı denildiğinde Sayın Erdoğan açmaz demiştim. Çünkü o manivelayı seçmen konselidasyonu için elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyorum" dedi.

AYASOFYA'DA NAMAZ KILMIŞTI

Akşener o günlerde şunu yazmıştı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar."