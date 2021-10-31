Atatürk'ten sonra ikinci Türkçe opera talimatı Başkan Erdoğan'dan! AKM açılışında dikkat çeken detay





'TOKİ ELİYLE YAPIMINI ÜSTLENDİK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ eliyle AKM'nin yapımını üstlendiklerini belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Söz verdiğimiz şekliyle de şu an tüm Türkiye'nin, İstanbul'un hizmetine açıyoruz. Birçok konserlerin verileceği, etkinliklerin, kültür faaliyetlerinin yapılacağı bir mekâna İstanbul'umuz kavuşmuş oldu" ifadelerini kullandı.



'ASLA YAPTIRMAYIZ' DEDİLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız 'İstanbul'a, Türkiye'ye yakışır bir kültür merkezi inşa edeceğiz' dediğinde tepkilerle karşılaştı. 'Asla yaptırmayız' diyenler. Şu an sadece İstanbul değil dünyanın en güzel opera binalarından bir tanesi, böyle muhteşem bir eser hayat bulmuş oldu" dedi.



'İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK'

Eski başbakan Tansu Çiller ise "Nihayet İstanbul'umuza yakışan çağdaş bir kültür merkezine kavuştuk. İstanbul bir tarih merkezi, bir medeniyet merkezi, onun bir sembolü olacak burası" değerlendirmesinde bulundu.