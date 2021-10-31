Atatürk'ten sonra ikinci Türkçe opera talimatı Başkan Erdoğan'dan! AKM açılışında dikkat çeken detay

Türkiye'nin kültür-sanat projesi olarak hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi, Mimar Sinan operasıyla kapılarını açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan dünya prömiyeri çok beğenildi. Ünü tüm dünyaya yayılan Türk mimarın yaşamından kesitlerin anlatıldığı opera, Mustafa Kemal Atatürk tarafından İran Şahı için sipariş edilen Özsoy operasından sonra, Cumhurbaşkanı talebiyle yapılan ikinci opera özelliğini taşıyor. İlk operayı hazırlayan Ahmet Adnan Saygun'un talebesi Hasan Uçarsu'nun 16 ayda hazırladığı Sinan Operası, sosyal medya ve internet üzerinden de erişime açıldı.
Televizyondan da canlı olarak verilen opera prömiyeri, çok yoğun ilgiyle karşılandı. Operanın bitişinin ardından Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve davetliler dakikalarca gösteriyi ayakta alkışladı. Uçarsu'nun iki perdelik operası, Osmanlı tarihinin en büyük sanatçılarından biri olan, İstanbul ve Edirne'nin nefes kesen Süleymaniye ve Selimiye camilerini iktidardaki padişahlar için inşa eden üretken bir 16. yüzyıl mimarı olan Mimar Sinan'a odaklanıyor.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Mimar Sinan Operası'nın prömiyerini izleyen çok sayıda kişi, tebrik ve beğeni mesajlarıyla tarihi geceyi sosyal medyada paylaştı. Geceyi ilgiyle takip edenlerden Şalom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İva Molinas, "AKM açılışında muhteşem bir opera vardı: 'Sinan' Sahnede: Kanuni Sultan Süleyman, Mihrimah ve Hürrem Sultanlar, Ebussuud Efendi, Mimar Sinan ve Rüstem Paşa. Osmanlı'nın altın dönemleri. Orkestra'yı ünlü şef Gürer Aykal yönetti. Tarihe meraklı olanlar mutlaka izlemeli" sözleriyle duygularını paylaştı. Mimar Sinan Operası'nın halka açık ilk etkinliği ise prömiyerin ardından dün gece AKM'de gerçekleştirildi. Günler öncesinden tükenen biletler nedeniyle kapalı gişe olarak izleyiciyle buluştu. AKM'nin yeniden açılmasının ardından etkinlikler de tüm hızıyla devam ediyor.