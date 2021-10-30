İstinaf mahkemesi, FETÖ'ye çalışan Nazmi Mete Cantürk'e verilen cezayı uygun buldu

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile birlikte FETÖ'den tutuksuz yargılanan Nazmi Mete Cantürk'ü, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl 2,5 ay hapis cezasına mahkûm etmişti.

Eşi ile kızı delil yetersizliğinden beraat etmişti. Hapis kararına, avukatlar beraat, savcı ise 15 yıla kadar hapis talebiyle itiraz etti. Sabah'ın aktardığına göre Cantürk'e verilen ceza, Yargıtay'ın onaması durumunda kesinleşecek.

FETÖ'CÜ ESKİ POLİSLERLE YOĞUN İRTİBAT