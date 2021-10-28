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    • 28.10.2021 18:09
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    • 28.10.2021 18:22
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    Hem tedaviyi kabul etmedi hem de algı operasyonuna soyundu! FETÖ'cü Ayşe Özdoğan'ın tezgahı çöktü

    FETÖ üyeliğinden hüküm giyen ve kanser hastası olması nedeniyle sosyal medyadan “son evre kanser hastası tedavi edilmiyor” şeklinde algı operasyonu yürütülen Ayşe Özdoğan’ın yatış işlemleri için hastaneye götürüldüğünü ancak tedaviyi kabul etmediği öğrenildi. Hem tedaviyi kabul etmeyip hem de algı operasyonuna soyunarak klasik bir haşhaşi tutumu sergileyen Özdoğan'ı sözde gazeteci Adem Özköse defalarca kez savunmuş bununla da yetinmeyip Özdoğan ve ablasını Youtube kanalına konuk almıştı.

    FETÖ’nün Ayşe Özdoğan tezgahı çöktü!

    Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan hükümlü olarak bulunan Ayşe Özdoğan, kanser hastası olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

    Yüksek Mahkeme, Ayşe Özdoğan'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yatışının yapılması, tedavi süreci ve sağlık durumunun uygun olduğu ölçüde refakatçiye izin verilmesi için gerekli olan tüm tedbirlerin derhal alınmasına hükmetmişti.



    HEM TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ HEM DE ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU
    Söz konusu bu kararın ardından Ayşe Özdoğan, Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğine sevk edildi ve yatış işlemleri başlatıldı. Ancak hükümlü Ayşe Özdoğan'ın yatarak tedaviyi kabul etmemesi üzerine kurum idaresince tutanak tutularak tekrar kuruma geri getirildiği öğrenildi.

    Ayşe Özdoğan için sosyal medyadan "son evde kanser hastası tedavi edilmiyor" şeklinde bir algı operasyonu yürütülürken, Özdoğan'ın tedavisinin yapılmadığı, infazının ertelenmesi gerektiği talep edilmişti.



    Ancak Ayşe Özdoğan'ın yatış işlemleri için hastaneye götürüldüğü ve tedaviyi kabul etmediği için tekrar kuruma götürüldüğü öğrenildi.



        TETİKÇİ ÖZKÖSE DEFALARCA SAVUNDU
        Fetullahçı Terör Örgütü militanlarının birçok yalan ve uydurulmuş iftiralarının sözcülüğünü yapan gazeteci görünümlü provokatör Adem Özköse, FETÖ'cülerin üzerinden mağduriyet oluşturmaya çalıştıkları bir isim olan Ayşe Özdoğan'ı defalarca savunmuştu.



        Özköse bununla da yetinmedi, YouTube kanalında Özdoğan ve ablasını konuk aldı.



        AYŞE ÖZDOĞAN YALANI
        Ayşe Özdoğan, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kanser hastası Özdoğan'ın tedavisinin aksatıldığı şeklinde mağduriyet algısı yapıldı.

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı sosyal medya hesaplarından aylardır infazının ertelenmesi için kampanya yapılan Ayşe Özdoğan ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Adli Tıp raporunda; Özdoğan'ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği ve aktif bir tedavi almadığı öğrenildi. Böylece FETÖ'nün bir algı operasyonu daha yerle bir oldu.
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