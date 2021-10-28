Hem tedaviyi kabul etmedi hem de algı operasyonuna soyundu! FETÖ'cü Ayşe Özdoğan'ın tezgahı çöktü





AYŞE ÖZDOĞAN YALANI

Ayşe Özdoğan, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kanser hastası Özdoğan'ın tedavisinin aksatıldığı şeklinde mağduriyet algısı yapıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı sosyal medya hesaplarından aylardır infazının ertelenmesi için kampanya yapılan Ayşe Özdoğan ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Adli Tıp raporunda; Özdoğan'ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği ve aktif bir tedavi almadığı öğrenildi. Böylece FETÖ'nün bir algı operasyonu daha yerle bir oldu.