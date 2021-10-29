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    • 29.10.2021 06:59
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    • 29.10.2021 06:59
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    Şike talimatını FETÖ elebaşı Gülen verdi

    FETÖ'nün 'Futbolda şike kumpası' davasında 88 sanığa çeşitli hapis cezaları verilmişti. Örgütün MİT yapılanması mahrem imamlarından Özgür Kaya yargılandığı davada, şike kumpasının arka yüzünü anlattı.

    Şike talimatını FETÖ elebaşı Gülen verdi

    FETÖ'nün 'Futbolda şike kumpası' davasında 88 sanığa çeşitli hapis cezaları verilmişti. Örgütün MİT yapılanması mahrem imamlarından Özgür Kaya yargılandığı davada, şike kumpasının arka yüzünü anlattı.

    Kaya, "Şike kumpası örgütün planlı bir operasyonuydu. Fenerbahçe öznesindeki operasyonu Murat Karabulut planladı. Sonrasında aynı şekilde başka kulüplere de yapılacağını anlattı. Bunların hangi zaman aralıklarında alınacağına varana kadar kendisi bizzat anlattı. Toplantıdan 2 ay sonra operasyon gerçekleşti. Dolayısıyla 'İstediğimiz zaman istediğimiz şahsa operasyon yapabiliriz' mesajı verildi. Operasyonların tamamı Fetullah Gülen'in onayıyla yapıldı" şeklinde konuştu.

    Öte yandan FETÖ'nün sözde 'Bornova eyaleti il imamı' Ekrem Kütük'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Sabah'ta yer alan habere göre ayrıca, sözde 'Bornova il imamı' olarak örgüt içerisinde yönetici olduğu tespit edilen Kütük'ün, eşi Hatice Kütük'e de 10 yıl hapis cezası verildi.

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    Haberler Güncel Şike talimatını FETÖ elebaşı Gülen verdi
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