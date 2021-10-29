15 Temmuz 2016 darbe girişiminin öncesi ve bilinmeyenleri! FETÖ'den Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe

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1 Kasım seçimlerinden hemen sonra 9 Kasım 2015'te örgüte ait şirket adına Ankara Çankaya'da 3 katlı bir villa kiralandı.

Bu villada, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş alt hiyerarşilerindeki askeri mahrem imamlarla toplantılar yaptı.

Öksüz, 27 Aralık 2015- 15 Temmuz 2016 arasında toplam 12 kez Ankara'daki darbeye hazırlık toplantılarına başkanlık yaptı. Darbe girişimini sevk ve idare edecek üst kurmay kadro belirlendi.

Mahrem imamlar darbe hazırlıklarını, sık sık elebaşı Fetullah Gülen'in yanına giderek iletti. Gülen'in talimatlarını da Türkiye'ye gelerek örgüt mensuplarına aktardı.

Gülen'le ilişkisini inkâr eden Kemal Batmaz'ı ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi yalanladı.

ABD'den mahkemeye ulaşan rapora göre, Batmaz'ın mülakata alındığı gün Fetullah Gülen'in yanına gideceğini söylediği ortaya çıktı.