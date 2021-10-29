15 Temmuz 2016 darbe girişiminin öncesi ve bilinmeyenleri! FETÖ'den Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe

FETÖ-CHP İLİŞKİSİ VE "KONTROLLÜ DARBE" SÖYLEMİ
Darbe sonrası CHP tarafından sıklıkla dillendirilen "KONTROLLÜ DARBE" ifadelerini çökerten bilgileri Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tek tek açıkladı.
İŞTE DARBEYE AÇILAN KAPI...
FETÖ, AK Parti'nin 1 Kasım 2015 seçimlerinden zaferle çıkması üzerine, darbe yapmaya karar verdi.
Darbe girişimini Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç planladı. Bu imamlar örgüt elebaşı ile görüşmek üzere defalarca ABD'ye gitti.
Mahrem imamlar farklı ülkeler üzerinden ABD'ye uçtu.
İŞTE UÇUŞ BİLGİLERİ:
1 Kasım seçimlerinden hemen sonra 9 Kasım 2015'te örgüte ait şirket adına Ankara Çankaya'da 3 katlı bir villa kiralandı.
Bu villada, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş alt hiyerarşilerindeki askeri mahrem imamlarla toplantılar yaptı.
Öksüz, 27 Aralık 2015- 15 Temmuz 2016 arasında toplam 12 kez Ankara'daki darbeye hazırlık toplantılarına başkanlık yaptı. Darbe girişimini sevk ve idare edecek üst kurmay kadro belirlendi.
Mahrem imamlar darbe hazırlıklarını, sık sık elebaşı Fetullah Gülen'in yanına giderek iletti. Gülen'in talimatlarını da Türkiye'ye gelerek örgüt mensuplarına aktardı.
Gülen'le ilişkisini inkâr eden Kemal Batmaz'ı ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi yalanladı.
ABD'den mahkemeye ulaşan rapora göre, Batmaz'ın mülakata alındığı gün Fetullah Gülen'in yanına gideceğini söylediği ortaya çıktı.