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    • 30.10.2021 06:59
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    • 30.10.2021 06:59
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    FETÖ'cüler yargıdan temizlemiyor! HSK 14 hakim ve savcıyı açığa aldı

    ByLock içerikleri deşifre olan hâkim ve savcılara yönelik soruşturma devam ederken Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 14 hakim ve savcının daha açığa alınmasını kararlaştırdı.

    HSK 14 hakim ve savcıyı açığa aldı

    FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmalarda aktif olarak görev yapan çok sayıda hâkim ve savcının tespit edilmesi yargıdaki FETÖ tehdidini bir kez daha gündeme getirdi.

    FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına ilişkin birçok ilde devam eden soruşturmalar kapsamında aktif olarak kamuda görev yapan çok sayıda hâkim ve savcı; itirafçı beyanları, ankesör kayıtları, ByLock içerikleri ve örgütün çalışma evlerinde kullandıkları sabit hatlardan yapılan görüşmeler sayesinde deşifre oldu.


    600 HAKİM VE SAVCININ DOSYASI HSK GENEL KURULU'NA GÖNDERİLDİ
    Yargıya sızan çok sayıda isim başsavcılıklarca HSK'ya bildirildi. Teftiş Kurulu'nda soruşturması tamamlanan 600 hâkim ve savcının dosyası HSK Genel Kurulu'na gönderildi.


        HSK, ayda iki kez gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında söz konusu hâkim ve savcıların dosyasını görüşüyor.


        14 HAKİM VE SAVCI AÇIĞA ALINDI
        Bu ay gerçekleştirilen toplantılarda 186 hâkim ve savcının dosyası görüşülürken, gerekli görülen hakim ve savcıların savunması alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan son incelemelerin ardından 14 hâkim ve savcı açığa alındı.

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