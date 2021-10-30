FETÖ'cüler yargıdan temizlemiyor! HSK 14 hakim ve savcıyı açığa aldı

FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmalarda aktif olarak görev yapan çok sayıda hâkim ve savcının tespit edilmesi yargıdaki FETÖ tehdidini bir kez daha gündeme getirdi.
FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına ilişkin birçok ilde devam eden soruşturmalar kapsamında aktif olarak kamuda görev yapan çok sayıda hâkim ve savcı; itirafçı beyanları, ankesör kayıtları, ByLock içerikleri ve örgütün çalışma evlerinde kullandıkları sabit hatlardan yapılan görüşmeler sayesinde deşifre oldu.
600 HAKİM VE SAVCININ DOSYASI HSK GENEL KURULU'NA GÖNDERİLDİ
Yargıya sızan çok sayıda isim başsavcılıklarca HSK'ya bildirildi. Teftiş Kurulu'nda soruşturması tamamlanan 600 hâkim ve savcının dosyası HSK Genel Kurulu'na gönderildi.