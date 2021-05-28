Vav TV İzle

160 yıllık Taksim Camii hayali gerçek oluyor! "Başkan Erdoğan'dan başkası yapamazdı"

Başkan Erdoğan'ın Taksim'de 27 yıl önce işaret ettiği noktada 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yine Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Taksim Camii hayalinin 1950'li yıllarda kurulmaya başlandığını söylenilse de tarihçiler bu projenin 1860'lı yılara kadar dayandığının altını çiziyor. Darbeler ve MGK kararlarıyla da engellenmeye çalışılan tarihi projeyi Başkan Erdoğan'dan başka kimsenin yapamayacağını belirten TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, "28 Şubat'ta darbeci askerlerin gerekçelerinden biridir Taksim Camii. Şimdi bir yiğit çıktı bu hayali gerçekleştirdi. Ben yaparım dedi yaptı." ifadelerini kullandı.

28.05.2021 09:03 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:46
160 yıllık Taksim Camii hayali gerçek oluyor! Başkan Erdoğan'dan başkası yapamazdı

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
160 yıllık Taksim Camii hayali gerçek oluyor! Başkan Erdoğan'dan başkası yapamazdı

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu.

160 yıllık Taksim Camii hayali gerçek oluyor! Başkan Erdoğan'dan başkası yapamazdı

Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.

160 yıllık Taksim Camii hayali gerçek oluyor! Başkan Erdoğan'dan başkası yapamazdı

Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

160 yıllık Taksim Camii hayali gerçek oluyor! Başkan Erdoğan'dan başkası yapamazdı

MİNARELERİN YÜKSEKLİĞİ 61 METRE
2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı.