160 yıllık Taksim Camii hayali gerçek oluyor! "Başkan Erdoğan'dan başkası yapamazdı"
Başkan Erdoğan'ın Taksim'de 27 yıl önce işaret ettiği noktada 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yine Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Taksim Camii hayalinin 1950'li yıllarda kurulmaya başlandığını söylenilse de tarihçiler bu projenin 1860'lı yılara kadar dayandığının altını çiziyor. Darbeler ve MGK kararlarıyla da engellenmeye çalışılan tarihi projeyi Başkan Erdoğan'dan başka kimsenin yapamayacağını belirten TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, "28 Şubat'ta darbeci askerlerin gerekçelerinden biridir Taksim Camii. Şimdi bir yiğit çıktı bu hayali gerçekleştirdi. Ben yaparım dedi yaptı." ifadelerini kullandı.
28.05.2021 09:03
- Son Güncelleme: 28.05.2021 09:46