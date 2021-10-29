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    • 29.10.2021 21:07
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    Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Başkan Erdoğan'a 'Cumhuriyet' tebriği!

    Son dakika haberleri... Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

    Mirziyoyev’den Başkan Erdoğan’a tebrik

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

    Mirziyoyev mesajında şunları kaydetti:

    "Siz ekselanslarınızın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda elde ettiği büyük başarılar ve uluslararası arenadaki konumunun güçlendirilmesi ve saygınlığı yüksek güçlü bir devlet haline gelmesi kardeş halk olarak bizleri çok memnun etmektedir. Müşterek hedefler ve kardeş halklarımızın refahı için kararlı çabalarla, çok yönlü ve uzun vadeli ilişkilerimizi istek ve potansiyelimize uygun olarak daha yüksek bir seviyeye taşıyabileceğimize inanıyorum."

    Mirziyoyev mesajında, Başkan Erdoğan'a ve aile üyelerine sağlık ve yeni muvaffakiyetler, kardeş Türk halkına da refah ve kalkınma diledi.

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    Haberler Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Başkan Erdoğan'a 'Cumhuriyet' tebriği!
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