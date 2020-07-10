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    “Sayın Erdoğan Ayasofya’yı açamaz” demişti... 'İYİ' seyirler !

    İYİ Parti Genel Başkanı , bir televizyon yayınında  “Sayın Erdoğan Ayasofya’yı açamaz” demişti. hakkında Danıştay’ın verdiği karar ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ayasofya’nın ibadete açılması Akşener’i mahçup etti. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

    Başkan , Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın müze olduğuna dair kararı iptal etmesinden sonra 'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına verilerek ibadete açılacağına dair kararnameyi imzaladı.

    Ayasofya'nın ibadete açılacağının duyurulması ardından İYİ Parti Genel Başkanı 'in 'nün programında konuşması akla geldi.



    AKŞENER MAHÇUP OLDU
    Akşener, bu konuşmasında, "Sayın Erdoğan'ın şöyle bir A4'e yazmasına bakar, ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz" demişti. Akşener, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında mahçup oldu.

    Akşener bugün yaptığı yeni açıklamada ise "Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Bir televizyon programında Ayasofya açılır mı denildiğinde Sayın Erdoğan açmaz demiştim. Çünkü o manivelayı seçmen konselidasyonu için elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyorum" dedi.

    DAMLA KAYA / SABAH

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