Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.10.2021 22:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2021 22:18
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de 16'ncısı gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

    AA
    Başkan Erdoğan, Roma’ya hareket etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de 16'ncısı gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

    ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN HAREKET ETTİ
    Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TUR" uçağı, saat 22.03'te Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya hareket etti.

    Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uğurladı.

    G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Karadeniz’de fırtına esti!
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti
        SON DAKİKA