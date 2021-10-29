Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim mesajında şehitlere rahmet okudu

Tarihe altın harflerle yazılacak Milli Mücadele ruhuna hayat veren en temel etkenin ise milletin sağlam imanı ve sarsılmaz inancı olduğu kaydedilen mesajda, "Milletimizin esarete ve baskılara hiçbir zaman teslim olmayacağının en açık nişanesi olarak bugün 98. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır." ifadesi kullanıldı.

"SAYGI VE MİNNETLE YAD EDİYORUZ"

"Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, uğruna milli mücadele verdiğimiz ve bizi biz yapan tüm değerlerimizi, inancımıza, ecdadımıza ve aziz şehitlerimize vefanın bir gereği olarak var gücümüzle korumak ve en iyi şekilde geleceğe taşımaktır." değerlendirmesinin yer aldığı mesajda, şunlar kaydedildi: