Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'alkollü içecek' iddialarına yalanlama!

CHP ve HDP yandaşı BirGün Gazetesi yine yalan bir haberle gündeme geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, BirGün Gazetesi'nin ortaya attığı ve CHP medyasının peşine takıldığı 'Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında bin 80 TL'lik alkollü içecek aldı' iddiasını yalanladı.
"ALKOLLÜ İÇECEK ALIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Diyanet İşleri Başkanlığı, teşkilatlarında alkollü içecek alımının söz konusu olmadığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında, Başkanlığın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.