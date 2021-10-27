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    • 27.10.2021 21:52
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    • 27.10.2021 22:10
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    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'alkollü içecek' iddialarına yalanlama!

    Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP ve HDP yanlısı yayın politikasıyla bilinen BirGün Gazetesi'nin 'Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında bin 80 TL’lik alkollü içecek aldı' iddiasını yalanladı.

    takvim.com.tr
    BirGün’ün son yalanı!

    CHP ve HDP yandaşı BirGün Gazetesi yine yalan bir haberle gündeme geldi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı, BirGün Gazetesi'nin ortaya attığı ve CHP medyasının peşine takıldığı 'Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında bin 80 TL'lik alkollü içecek aldı' iddiasını yalanladı.

    "ALKOLLÜ İÇECEK ALIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"
    Diyanet İşleri Başkanlığı, teşkilatlarında alkollü içecek alımının söz konusu olmadığını bildirdi.

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında, Başkanlığın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde, '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu, yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla, alkollü içecek alımı söz konusu değildir."

        'CAMİ İÇİNDE PROTOKOL' YALANI
        BirGün Gazetesi son olarak geçtiğimiz hafta sonu yine bir yalan habere imza atmıştı. Hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her mezuniyet ve icazet töreninde oluşturulan standart alan, Birgün tarafından Diyanet yetkilileri ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek için Afyon'daki bir camide 'protokol yolu' oluşturulduğu yalanını ortaya atmıştı.
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