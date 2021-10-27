Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'alkollü içecek' iddialarına yalanlama!

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde, '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu, yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla, alkollü içecek alımı söz konusu değildir."

'CAMİ İÇİNDE PROTOKOL' YALANI

BirGün Gazetesi son olarak geçtiğimiz hafta sonu yine bir yalan habere imza atmıştı. Hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her mezuniyet ve icazet töreninde oluşturulan standart alan, Birgün tarafından Diyanet yetkilileri ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek için Afyon'daki bir camide 'protokol yolu' oluşturulduğu yalanını ortaya atmıştı.