CHP'li Maltepe Belediyesi'nden her mahalleye heykel!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu" Başıbüyük'teki Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.
7 MAHALLEYE YERLEŞTİRİLDİ
Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler olmak üzere farklı ülkelerden 7 heykel sanatçısı, yaklaşık 1 aydır emek verdikleri eserlerini tamamladı. Tamamlanan heykel çalışmaları, Maltepe'de mahalle muhtarları ile anlaşılarak yedi mahalleye yerleştirildi.
Sempozyumda Gürcistan'dan Jhon Gogaberishvili, Özbekistan'dan Kurban Norhurazov, Ulash Urakov, Tulagan Yerkulov, Rusya'dan Nikolay Karlyhanov, Türkiye'den Metin Kar ve İmdat Avcı eserlerini hazırladı.