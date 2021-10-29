CHP'li Maltepe Belediyesi'nden her mahalleye heykel!



TÜRKİYE YETMEDİ YURT DIŞINDAN ÇAĞIRDILAR

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Ali Kılıç "Maltepe'de bu yıl ilk defa uluslararası heykel sempozyumu gerçekleştirdik. Beşi yurt dışından, ikisi de Türkiye'den olmak üzere 7 heykel sanatçısı ile sempozyumumuza katılım oldu.