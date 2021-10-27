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    • 27.10.2021 22:31
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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da ezan okudu

    Son dakika haberleri... Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını büyük bir mücadele vererek kurtardı. Bölgelerin işgalden kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şuşa'yı ziyaret etti. Erbaş burada Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile birlikte ezan okudu. İşte o anlar...

    Şuşa’da çifte ezan!

    Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenistan işgali altında topraklarını kurtarmanın sevincini yaşıyor.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti.

    28 YIL SONRA EZAN OKUNAN CAMİYE ZİYARET
    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'ya giden Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile Ermenistan işgalinin ardından 28 yıl sonra ezan okunan Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyaret etti.

    Erbaş ve Şahin burada ezanı birlikte okudu, ardından cemaate ikindi namazını kıldırdı.

        "CENAB-I HAK COĞRAFYAMIZI KIYAMETE KADAR EZAN SESLERİNDEN MAHRUM EYLEMESİN"
        Erbaş, ezanın videosunu, "Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin." mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

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