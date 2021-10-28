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    • 29.10.2021 00:28
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    • 29.10.2021 00:46
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    Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye 'tezkere' tepkisi: Maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir

    CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın ortakları İYİ Parti ve CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP'nin 'hayır' İYİ Parti'nin 'evet' dediği tezkereye ilişkin Kılıçdaroğlu'nun 'evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söylemesine tepki gösteren Muharrem İnce, "Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir." ifadelerini kullandı.

    İnce tezkereden vurdu!

    CHP'nin 'Atatürk düşmanları' ile iş tuttuğunu söyleyerek partiden istifa eden ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın ortakları İYİ Parti ve CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

    "EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
    Tepkilere rağmen 'hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini iddia etti.

    Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." ifadelerini kullandı.

    MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi.

        "SİZ MEMLEKETİ YÖNETİRKEN BAŞINIZA NELER GELİR"
        İnce, şunları söyledi:

        "İlkesiz bir siyasetin içerisinde hiç olmadım ve asla da olmayacağım. Yeni bir tezkere geçti Meclis'ten. Milletvekillerim beni aradı, 'Okudunuz mu?' dedim. Ben de okudum. Daha önce Suriye tezkeresiyle ilgili, süresi 2 yıla çıktı. Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit'te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz. Bu AK Parti, MHP meselesi değil, bu memleket meselesi. Millet İttifakından bir bileşen diyor ki 'Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.' Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir."
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        Haberler Güncel Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye 'tezkere' tepkisi: Maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir
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