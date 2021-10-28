Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye 'tezkere' tepkisi: Maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir

CHP'nin 'Atatürk düşmanları' ile iş tuttuğunu söyleyerek partiden istifa eden ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın ortakları İYİ Parti ve CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
Tepkilere rağmen 'hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi.