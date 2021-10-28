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    • 29.10.2021 01:31
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    • 29.10.2021 01:45
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    İYİ Parti lideri Meral Akşener Siirt'te 'Burası Kürdistan' narası atan bölücüye haddini bildiremedi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde skandal bir olay yaşandı. Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü provokatör, Akşener'in yüzüne bakarak "Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan" dedi. İYİ Parti lideri ise habis düşünceli provokatöre "Haddini bil burası Türkiye" diyemedi! Akşener'in pasifize kalarak böyle bir tutum sergilemesi ittifak ortağı "HDP'yi incitmemek için yaptı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener bölücü provokatöre haddini bildiremedi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi. Akşener'in ziyareti kapsamında uğradığı bir dükkanda skandal bir olay yaşandı.


    Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü provokatör alenen bölücülük çağrısı yaparak Kürdistan naraları attı.



    AKŞENER'İN YÜZÜNE SÖYLEDİ: SENİN BULUNDUĞUN YER KÜRDİSTAN
    Taşkesen, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.



    BÖLÜCÜ PROVOKATÖRE HADDİNİ BİLDİREMEDİ
    Bölücü bir ağızla konuşan esnaf görünümlü provokatöre haddini bildiremeyen, sözde milliyetçi kökenli bir partinin lideri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sen burayı Kürdistan olarak tarifleyebilirsin başkası için de farklıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullanmakla yetindi.



        HABİS BÖLÜCÜLER ZİLLET İTTİFAKI'NDAN YÜZ BULUYOR
        Böyle habis düşüncülere sahip bölücülerin, İYİ Parti'nin Zillet İttifakı çatısı altında CHP ile birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ortaklık yürütmesinden yüz bularak Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine ve bütünlüğüne, Anayasa'nın ilk 3 maddesine dil uzattıkları gözler önüne serildi.

        Milliyetçi olduğunu iddia edip, terör örgütünün siyasi kanadıyla ittifak ortaklığı yürüten partinin Genel Başkanı Meral Akşener, Kürdistan naraları atan bölücü Cemil Taşkesen'e gereken cevabı verememesi birçok kesimin tepkisini çekerken toplum vicdanını da yaraladı.



        HDP'Yİ İNCİTMEMEK İÇİN...
        Akşener'in pasifize kalarak böyle bir tutum sergilemesi ittifak ortağı "HDP'yi incitmemek için yaptı" yorumlarını da beraberinde getirdi.


        Fotoğrafta: Cemil Taşkesen

        "GEREKEN YAPILSIN, TUTUKLANSIN"
        Akşener'in Siirt ziyaretinde "Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" ifadelerini kullanarak alenen bölücülük çağrısı yapan Cemil Taşkesen isimli provokatör ile ilgili sosyal medyada 'gereken yapılsın, tutuklansın' çağrıları da dolaşıma girdi.
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