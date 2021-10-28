İmamoğlu'nun müridi Akşener! Fatih benzetmesinden sonra şimdi de "Rabbi Yessir" çıkışıyla neyi hedefliyor?

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili güzellemeleri devam ediyor.

İyi Parti Lideri Akşener, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın konuğu oldu.

Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek birçok kişinin tepkisini çeken Akşener, programda yine buna benzer yaptığı yeni açıklamalarla kamuoyunun gündemine oturdu.

"YÜZÜNDE RABBİ YESSİR.."

Ablasının dindar olduğunu ve AK Partili kadınlarla takıldığını vurgulayan Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den beyin yakan Ekrem İmamoğlu sözleri





İMAMOĞLU'NUN MÜRİDİ

Sabah yazarı Mahmut Övür, Akşener'in İmamoğlu güzellemesine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Övür'ün yazısından öne çıkanlar şöyle:



Siyasi tarihimizde belki de ilk kez tanık oluyoruz, bir parti genel başkanı, bir belediye başkanı için PR yapıyor. Hem de herkesi şaşırtarak... Artık kendi hayali "başbakanlığı" için mi yol açıyor yoksa dayatılan küresel bir projenin gereğini mi yapıyor zaman içinde göreceğiz. Ama şimdiden görünen şu: İP Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nu parlattıkça parlatıyor.



Önce "Fatih" mertebesine yükseltip lider ilan etti, ardından hızını alamayıp dini de siyasete alet ederek şöyle deme gafletinde bulundu:



"Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam, AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam, bana 'Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar."



Dikkatinizi çekmiştir, Akşener "Rabbi Yessir" (Rabbim kolaylaştırır) duasıyla her türlü kirliliğe bulaşmış bir siyasi aktörü, "F

atih"ten sonra bu kez "ermiş" seviyesine çıkartıyor ve kimleri hedeflediğinin de altını çiziyordu: "AK Parti bünyesindeki dindar kadınlar..."

Siyasi tarihimizde bu tür bir paçozlaşma örneği olduğunu sanmıyorum. Doğrusu bu kadarını FETÖ lideri Gülen bile kendisi için yaptırmamıştı. Bu nedenle çok daha vahim bir siyasi operasyonla karşı karşıyayız. Artık iktidar hırsı mı dersiniz yoksa başka motivasyon mu bilemem ama gözü dönen Akşener, dini veya tarihi bütün değerleri yerle bir etmekte kararlı görünüyor.







Herhalde bunun tek nedeni de "başbakanlık" gibi bir siyasi ikbal değil. Öyle olsaydı Akşener, "Oğlum" dediği Ekrem İmamoğlu için adeta bir "mürit" gibi çalışmaz, daha makul çıkışlar yapardı. Anlaşılan ortada daha büyük bir siyasi proje var. Siyasi kulislerde Akşener'in ekranlara çıkıp övgüler düzmekle kalmadığı, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında kalan "Millet İttifakı"ndaki bütün küçük partilerin genel başkanlarını tek tek arayarak İmamoğlu'na destek vermelerini istediği konuşuluyor. Bu da sadece iktidara yönelik değil, CHP'yi de içine alan muhalefeti yeniden dizayn eden bir hamle. Daha önce de yazdım, Akşener'i İmamoğlu'nun müridi yapan güç, HDP'yi de İmamoğlu'na tabi kıldı. Siz, CHP'nin tezkere gibi ulusal konularda HDP'nin yanına konumlanmasına bakmayın, içeride "Kılıçdaroğlu Alevi'dir, kazanamaz" diyenlerin çoğalmasıyla CHP adım adım 3'üncü parti olacak ve İmamoğlu, Akşener gibi müritleriyle sahne alacak.

Bu durumda, kasetle gelen ve hâlâ o kaynaktan beslenen Kılıçdaroğlu aday olabilir mi?

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