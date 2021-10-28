Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2021 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2021 09:42
    ABONE OL

    İllegal yollarla yurda giren yabancı uyruklu 2 çeteci sınır dışı edildi

    Nevşehir'de ülkeye kaçak yollarla giren ve genel güvenliği tehdit kodu bulunan yabacı uyruklu 2 kişi, sınır dışı edildi. Haberin detayları...

    İHA
    Yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi

    Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri sırasında Milli Güvenlik Aleyhine Faaliyette bulunduğu, organize suç örgütleri içerisinde faaliyetleri olduğu, yağma ve gasp gibi suçlarının olduğu tespit edilen 'Genel Güvenlik Tehdit Kodu' bulunan Suriye uyruklu A.E.H. isimli şahıs ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Otogar Polisi tarafından yapılan kontrolünde ülkeye 'İllegal Yollarla' giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu H.B. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şebnem’in katili suç makinesi çıktı
    Haberler Güncel İllegal yollarla yurda giren yabancı uyruklu 2 çeteci sınır dışı edildi
        SON DAKİKA