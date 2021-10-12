Millet İttifakı'nda adaylık krizi: CHP'li İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş kartı!



Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında, "Ne var ki bu iki ismin hesaba katmadığı biri daha var: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş..." ifadelerini kullandı.



İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;

Millet İttifakı'nın "güçlendirilmiş" dedikleri "uydurulmuş parlamenter sistem" tartışmalarını gündemde tutmalarına bakmayın, o sadece bir kaçış yöntemi. Asıl "büyük kavga" kimin aday olacağında.



Kavganın ne kadar büyük olduğunun ilk işaretini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, kendisini ikinciliğe düşürecek kadar geri adım atan ve cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen İP Genel Başkanı Meral Akşener verdi.