Millet İttifakı'nda adaylık krizi: CHP'li İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş kartı!

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken Cumhurbaşkanlığı adaylığı için perde arkasında satranç maçına benzer hamleler yapılıyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken İBB Başkanı İmamoğlu da şehir şehir gezerek kendi reklamını yapıyor.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında, "Ne var ki bu iki ismin hesaba katmadığı biri daha var: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş..." ifadelerini kullandı.
İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;
Millet İttifakı'nın "güçlendirilmiş" dedikleri "uydurulmuş parlamenter sistem" tartışmalarını gündemde tutmalarına bakmayın, o sadece bir kaçış yöntemi. Asıl "büyük kavga" kimin aday olacağında.
Kavganın ne kadar büyük olduğunun ilk işaretini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, kendisini ikinciliğe düşürecek kadar geri adım atan ve cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen İP Genel Başkanı Meral Akşener verdi.
Bunun bir nedeni, Başkan Erdoğan'ın deyimiyle "HDP vetosu" ise bir nedeni de onunla bağlantılı İmamoğlu için kendini "feda" etmesiydi.
Kimse yemedi ve Kılıçdaroğlu da anında cevabını verdi
"Her parti kendi adayını gösterebilir."
Bu işin daha başlangıcı... Bir anlamda peşrev aşaması. Görünürde Kılıçdaroğlu ciddi ciddi adaylığa hazırlanıyor, bol keseden vaatlerde bulunuyor ve parti yönetimi de büyük oranda buna destek veriyor. Doğrusu Kılıçdaroğlu'nun seçim başarısızlıklarıyla dolu siyasi yolculuğunu, cumhurbaşkanı adaylığıyla taçlandırması ve bunu da kazanarak noktalaması müthiş bir final olur. Ancak buna başta Akşener olmak üzere iç ve dış dostlarının onay vermeyeceği söyleniyor. Onların aklı fikri "o makama" göz koyan Ekrem İmamoğlu'nda... O da şimdiden kampanyasını başlatmış, şehir şehir dolaşıyor. Ne var ki bu iki ismin hesaba katmadığı biri daha var: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş...