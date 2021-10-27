10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu.
Son günlerde Kızıl Soros Osman Kavala'cı 10 büyükelçinin önce skandal bir bildiri yayınlamasına karşılık Başkan Erdoğan'ın "İstenmeyen adam" çıkışı dünya gündeminde büyük yer kaplamıştı.
Erdoğan'ın adeta had bildiren çıkışının ardından 10 büyükelçi geri adım attı. Olayla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, sürecin nasıl ilerlediğini açıkladı.
İşte Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları:
"OLAY BU KADAR BASİT"
Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapmakta olan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım.