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    • 27.10.2021 11:47
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    10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızıl Soros Osman Kavala'cı 10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreci anlattı. Erdoğan, "Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay bu kadar basit. Tabi Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer 9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu" dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu.

    Son günlerde Kızıl Soros Osman Kavala'cı 10 büyükelçinin önce skandal bir bildiri yayınlamasına karşılık Başkan Erdoğan'ın "İstenmeyen adam" çıkışı dünya gündeminde büyük yer kaplamıştı.

    Erdoğan'ın adeta had bildiren çıkışının ardından 10 büyükelçi geri adım attı. Olayla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, sürecin nasıl ilerlediğini açıkladı.

    İşte Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları:
    "OLAY BU KADAR BASİT"
    Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapmakta olan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım.

        Çünkü büyükelçilerin kendileriyle ilgili bu tür sözleşmeleri adım adım uygulaması lazım, adım adım takip etmesi lazım. Kaldı ki sen Türkiye'de görev yapıyorsun; Türkiye'de görev yapan bir büyükelçi, Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Türkiye gibi böyle kadim bir tarihe sahip olan bu ülkede görev yapan büyükelçi neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım.

        Eğer bunu bilmiyorsa Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay bu kadar basit. Tabi Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer 9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu.
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        Haberler Güncel 10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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