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    • 29.10.2021 06:31
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    Bugün hastaneler açık mı olacak? 29 Ekim hastaneler, acil servisler açık mı, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

    Bu yıl Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yılı kutlanacak ve gündemde sıklıkla 29 Ekim'de hastaneler açık mı? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hastanelerde, sağlık ocaklarında genel sağlık durumlarıyla ilgili muayene olmak isteyen, tahlil verip almak, sonuç göstermek ve daha pek çok tetkikleri için gidecek olan vatandaşlar 29 Ekim'de açık olup olmadığını merak ediyor. Aynı şekilde ilaç almak isteyenler de eczanelerle ilgili araştırmalar yapıyor. Peki 29 Ekim Cuma günü acil servisler açık mı, eczaneler, sağlık ocakları hizmet verecek mi? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    29 Ekim’de hastaneler açık mı?

    Tüm illerden vatandaşlar 29 Ekim'de hastaneler açık mı? 29 Ekim Cuma günü acil servisler açık mı, eczaneler, sağlık ocakları hizmet verecek mi? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olduğu için devlet kurumlarının kapalı olacağı Cuma gününde hastanelerin, sağlık ocakların, acil servislerin, eczanelerin açık olup olmayacağı hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

    29 EKİM'DE HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, ACİL SERVİSLER HİZMET VERECEK Mİ?

    Hastaneler 28 Ekim Perşembe günü öğle saatine kadar tüm bölümlerde hizmetini sürdürecek ancak öğleden sonra sadece acil bölümünde hasta kabulü olacak. Aşı randevusu olanların aşı olmasında hiçbir engel bulunmuyor.Aile hekimlikleri ve sağlık ocakları da eğer varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verebilecek. Bunun dışında kapalı olacak.

    29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI YOKSA KAPALI MI?

    29 Ekim Cuma günü eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecekler.
    Eczaneler söz konusu bu 1,5 günde nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.
    Bizlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde vatandaşlara hizmet verecek olan eczanelerin listesini yayınladık. Öte yandan yaşadığınız ildeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için ilinizdeki Eczacılar Odasının internet sitesinden nöbetçi eczaneler seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

        29 CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

        Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Milli Mücadele, 1923 yılında milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

        27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

        Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.

        Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

        2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir.[4] Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.
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        Haberler Güncel Bugün hastaneler açık mı olacak? 29 Ekim hastaneler, acil servisler açık mı, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
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