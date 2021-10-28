Bugün hastaneler açık mı olacak? 29 Ekim hastaneler, acil servisler açık mı, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Tüm illerden vatandaşlar 29 Ekim'de hastaneler açık mı? 29 Ekim Cuma günü acil servisler açık mı, eczaneler, sağlık ocakları hizmet verecek mi? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olduğu için devlet kurumlarının kapalı olacağı Cuma gününde hastanelerin, sağlık ocakların, acil servislerin, eczanelerin açık olup olmayacağı hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
29 EKİM'DE HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, ACİL SERVİSLER HİZMET VERECEK Mİ?
Hastaneler 28 Ekim Perşembe günü öğle saatine kadar tüm bölümlerde hizmetini sürdürecek ancak öğleden sonra sadece acil bölümünde hasta kabulü olacak. Aşı randevusu olanların aşı olmasında hiçbir engel bulunmuyor.Aile hekimlikleri ve sağlık ocakları da eğer varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verebilecek. Bunun dışında kapalı olacak.
29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI YOKSA KAPALI MI?
29 Ekim Cuma günü eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecekler.
Eczaneler söz konusu bu 1,5 günde nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.
Bizlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde vatandaşlara hizmet verecek olan eczanelerin listesini yayınladık. Öte yandan yaşadığınız ildeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için ilinizdeki Eczacılar Odasının internet sitesinden nöbetçi eczaneler seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz.