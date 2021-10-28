Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayında son gelişmeler neler? Kan donduran cinayetin nedeni şoke etti...

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi ve vatandaşlar gündemde merakla Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir? Kim, nasıl öldürdü? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı bilinen 25 yaşındaki Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi. Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı ve tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Şebnem Şirin olayına ilişkin tüm detaylar…