Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayında son gelişmeler neler? Kan donduran cinayetin nedeni şoke etti...

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi ve vatandaşlar gündemde merakla Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir? Kim, nasıl öldürdü? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı bilinen 25 yaşındaki Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi. Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı ve tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Şebnem Şirin olayına ilişkin tüm detaylar…
ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI NEDİR?
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah 06:00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ve erkek arkadaşı olarak bilinen Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı.
AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ!
Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Şebnem Şirin'i vahşice katleden cani, polisin kısa süreli operasyonunun ardından gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.